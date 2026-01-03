Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3062661
Zee SalaamMuslim Worldयमन की किस्मत रियाद में होगी तय? सऊदी बुलावे ने बढ़ाया बंटवारे का डर

यमन की किस्मत रियाद में होगी तय? सऊदी बुलावे ने बढ़ाया बंटवारे का डर

Yemen Southern Factions Talks: सऊदी अरब ने दक्षिणी यमन के गुटों से रियाद में बातचीत में हिस्सा लेने की अपील की है. यमन में सऊदी-UAE की दुश्मनी और दक्षिणी अलगाववाद की बढ़ती कोशिशों के बीच इस पहल को अहम माना जा रहा है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:55 PM IST

Trending Photos

यमन की किस्मत रियाद में होगी तय? सऊदी बुलावे ने बढ़ाया बंटवारे का डर

Yemen Southern Factions Talks: सऊदी अरब यमन में लगातार और भारी बमबारी कर रहा है. इस बमबारी में 20 से ज़्यादा अलगाववादी मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. इस जबरदस्त बमबारी के बीच सऊदी विदेश मंत्रालय ने दक्षिणी यमन के गुटों को बातचीत के लिए रियाद बुलाया है. सऊदी अरब का कहना है कि इन बातचीत का मकसद सभी दक्षिणी यमनी गुटों को एक मंच पर लाना है ताकि दक्षिणी मुद्दे का एक सही और टिकाऊ समाधान ढूंढा जा सके. मंत्रालय के मुताबिक, यह न्योता यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने दिया था.

यह अपील ऐसे समय में आई है जब यमन को लेकर सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव साफ तौर पर बढ़ गया है. लंबे समय तक दोनों खाड़ी देशों ने यमन के गृह युद्ध में एक ही गठबंधन के तहत मिलकर काम किया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. गठबंधन में दरार के बाद सऊदी अरब और UAE अब जमीन पर अलग-अलग और विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं.

इस गुट को है UAE का समर्थन प्राप्त
दक्षिणी यमन में सक्रिय एक गुट, जिसे कथित तौर पर UAE का समर्थन प्राप्त है, अब खुले तौर पर एक अलग राज्य के लिए आजादी की मांग कर रहा है. 3 दिसंबर को इस गुट ने दावा किया कि यमन में एक नया "युद्ध" शुरू हो गया है. गुट ने आरोप लगाया कि सऊदी समर्थित बलों और सऊदी वायु सेना ने उनके ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में उन्हें सैन्य अभियान शुरू करने पड़े. इन दावों ने यमन संकट को और जटिल बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सऊदी अरब का क्या है तर्क
वहीं, सऊदी अरब का कहना है कि मौजूदा स्थिति को सैन्य टकराव के बजाय राजनीतिक बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए रियाद में बातचीत की पहल शुरू की गई है, ताकि दक्षिणी गुटों के बीच बढ़ती खाई को पाटा जा सके और अलगाववाद की ओर बढ़ने वाले कदमों को रोका जा सके.

हूतियों के बाद इस गुट ने की बगावत
गौरतलब है कि यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था जब ईरान समर्थित हूती आंदोलन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और उत्तरी यमन के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया. राजधानी सना भी हूतियों के नियंत्रण में आ गई थी. 2015 में सऊदी अरब और UAE के नेतृत्व में अरब देशों के एक सैन्य गठबंधन ने यमन में दखल दिया. गठबंधन का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करना था. हालांकि, सालों की लड़ाई के बावजूद यमन में स्थिरता नहीं लौटी है. लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और देश एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है. अब, दक्षिणी यमन में अलगाव की बढ़ती मांगों और सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव ने इस युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Yemen Southern Factions TalksSaudi Arabia Yemen dialogue

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश में खोकन दास पर भीड़ ने किया हमला, तीन दिन बाद अस्पताल में हुई मौत
america
क्या डोनाल्ड ट्रंप की शह पर हो रहा है ईरान में प्रदर्शन, उठ रहे हैं कई सवाल!
Sultan Sikandar Badshah Dargah Urs
मद्रास HC ने सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह में इन शर्तों के साथ उर्स की दी इजाजत
BBC Directive Order KKR Player Release
BCCI के निर्देष के बाद संगीत सोम ने SRK पर साधा निशाना,BNG खिलाड़ी से जुड़ा है मामला
sikandrabad
Sikandrabad: खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी, मुसलमानों को गांव छोड़ने का अल्टीमेटम
BCCI
BCCI का KKR को निर्देष, टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी;भारी बवाल के बाद लिया फैसला
Uttar Pradesh news
बड़े इमामबाड़े में पेशाब करने की घटना पर भड़का मुस्लिम समाज,आरोपी पर दर्ज हुआ मुकदमा
Saudi Arabia
Saudi Arabia का Yemen पर बड़ा हमला, 20 लड़ाकों की मौत, 24 घंटे बंद रहीं फ्लाइट्स
Faiz Ilahi Dargah News
बुलडोजर की आहट: MCD एक्शन के बीच दरगाह फैज इलाही में शादी समारोह बंद
Doctor Nusrat Parveen case
नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत?