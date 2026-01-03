यमन की किस्मत रियाद में होगी तय? सऊदी बुलावे ने बढ़ाया बंटवारे का डर

Yemen Southern Factions Talks: सऊदी अरब यमन में लगातार और भारी बमबारी कर रहा है. इस बमबारी में 20 से ज़्यादा अलगाववादी मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. इस जबरदस्त बमबारी के बीच सऊदी विदेश मंत्रालय ने दक्षिणी यमन के गुटों को बातचीत के लिए रियाद बुलाया है. सऊदी अरब का कहना है कि इन बातचीत का मकसद सभी दक्षिणी यमनी गुटों को एक मंच पर लाना है ताकि दक्षिणी मुद्दे का एक सही और टिकाऊ समाधान ढूंढा जा सके. मंत्रालय के मुताबिक, यह न्योता यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने दिया था.

यह अपील ऐसे समय में आई है जब यमन को लेकर सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव साफ तौर पर बढ़ गया है. लंबे समय तक दोनों खाड़ी देशों ने यमन के गृह युद्ध में एक ही गठबंधन के तहत मिलकर काम किया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. गठबंधन में दरार के बाद सऊदी अरब और UAE अब जमीन पर अलग-अलग और विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं.

इस गुट को है UAE का समर्थन प्राप्त

दक्षिणी यमन में सक्रिय एक गुट, जिसे कथित तौर पर UAE का समर्थन प्राप्त है, अब खुले तौर पर एक अलग राज्य के लिए आजादी की मांग कर रहा है. 3 दिसंबर को इस गुट ने दावा किया कि यमन में एक नया "युद्ध" शुरू हो गया है. गुट ने आरोप लगाया कि सऊदी समर्थित बलों और सऊदी वायु सेना ने उनके ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में उन्हें सैन्य अभियान शुरू करने पड़े. इन दावों ने यमन संकट को और जटिल बना दिया है.

सऊदी अरब का क्या है तर्क

वहीं, सऊदी अरब का कहना है कि मौजूदा स्थिति को सैन्य टकराव के बजाय राजनीतिक बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए रियाद में बातचीत की पहल शुरू की गई है, ताकि दक्षिणी गुटों के बीच बढ़ती खाई को पाटा जा सके और अलगाववाद की ओर बढ़ने वाले कदमों को रोका जा सके.

हूतियों के बाद इस गुट ने की बगावत

गौरतलब है कि यमन का गृह युद्ध 2014 में शुरू हुआ था जब ईरान समर्थित हूती आंदोलन ने सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और उत्तरी यमन के बड़े हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया. राजधानी सना भी हूतियों के नियंत्रण में आ गई थी. 2015 में सऊदी अरब और UAE के नेतृत्व में अरब देशों के एक सैन्य गठबंधन ने यमन में दखल दिया. गठबंधन का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करना था. हालांकि, सालों की लड़ाई के बावजूद यमन में स्थिरता नहीं लौटी है. लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और देश एक गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है. अब, दक्षिणी यमन में अलगाव की बढ़ती मांगों और सऊदी अरब और UAE के बीच तनाव ने इस युद्ध को एक नए और खतरनाक मोड़ पर ला दिया है.