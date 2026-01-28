अमेरिका ईरान पर नहीं कर पाएगा हमला! सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने खींच दी लक्ष्मण रेखा

Iran Saudi Relations: ईरान और अमेरिका के बीच संकट गहराता जा रहा है. दोनों देशों के बीच किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता है. अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए पहले ही बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली है. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि वह युद्ध नहीं चाहते और ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं. लेकिन ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होंगी, नहीं तो अमेरिका हमला कर देगा. अब, युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए इजरायल और ट्रंप के दोस्तों ने साफ कह दिया है कि वे ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने एयरस्पेस या इलाके का इस्तेमाल नहीं करने देंगे. सबसे पहले इजरायल के सहयोगी UAE ने साफ कर दिया कि वह ईरान पर हमले के लिए अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा.

अब, सऊदी अरब ने भी खुले तौर पर अमेरिका से कह दिया है कि वह ईरान पर हमले के लिए अपने बेस या एयरस्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा. सऊदी ने कहा है कि वह किसी भी देश को तेहरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई के लिए अपने एयरस्पेस या इलाके का इस्तेमाल नहीं करने देगा. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन से फोन पर बात की है.

कभी भी छिड़ सकती है जंग

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने सऊदी अरब से कहा है कि तेहरान टकराव से बचने के लिए किसी भी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार है. ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि पेजेशकियन ने यह बात मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कही. यह कॉल ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेजकर प्रदर्शनकारियों पर तेहरान की कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरानी राष्ट्रपति कार्यालय ने क्या कहा?

ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि कॉल के दौरान पेज़ेशकियन ने उन बातों की ओर इशारा किया जिन्हें उन्होंने ईरान के खिलाफ हाल के दबाव और दुश्मनी बताया. इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति ने "क्षेत्रीय सुरक्षा को बिगाड़ने के मकसद से किए जा रहे मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक ऑपरेशन्स" के खिलाफ चेतावनी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेज़ेशकियन ने शांति, तनाव कम करने और संघर्ष को रोकने वाली किसी भी प्रक्रिया को सपोर्ट करने के लिए ईरान की तैयारी की बात दोहराई.

ट्रंप ने हाल में ही दिया था ये बयान

अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया कि किंगडम ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री कार्रवाई के लिए अपने एयरस्पेस या इलाके का इस्तेमाल नहीं करने देगा. हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ईरान के पास एक बड़ा बेड़ा है. लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि ईरानी एक डील करना चाहते हैं. जिससे यह संकेत मिलता है कि डिप्लोमैटिक समाधान संभव है.