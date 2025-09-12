WATCH: 'मक्का-मदीना के ऊपर मिसाइल...', सऊदी पर किसने कर दिया हमला!
Saudi Arab Viral Video: कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. मिडिल ईस्ट में किसी भी समय एक नए मोर्चे पर जंग छिड़ सकती है. इस बीच, सऊदी अरब से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:10 PM IST

Trending Photos

Saudi Arab Viral Video: इजरायल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाते हुए कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था. इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई. दुनिया भर के देशों ने इजरायली हमले की निंदा की. सऊदी अरब ने भी हमले की कड़ी निंदा की और इज़रायल को चेतावनी दी. कतर पर हमले के बाद अमेरिका भी इज़रायल से नाखुश है क्योंकि कतर अमेरिका के सबसे करीबी और मित्र देशों में से एक है. 

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के मक्का-मदीना पर मिसाइलें दागी गईं, जिन्हें सऊदी में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान में एक गोला जाता हुआ दिखाई देता है, जो कुछ देर बाद गायब हो जाता है. अब इस हमले को किसने अंजाम दिया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह हमला यमन के हूती विद्रोहियों ने किया है. हालांकि, इस दावे की अभी तक कोई पुष्टी नहीं हो पाई है. 

हूती और सऊदी के बीच दुश्मनी क्यों?
दरअसल, हूती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से से निकला एक शिया ज़ैदी आंदोलन है, जो 2014 में राजधानी सना पर कब्ज़ा कर यमन सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ. सऊदी अरब को डर था कि हूती, ईरान के समर्थन से उसकी दक्षिणी सीमा पर असर बढ़ा देंगे. 2015 से सऊदी अरब ने यमन में हूती के खिलाफ हवाई हमले और सैन्य अभियान चलाए. इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए और यमन में भारी मानवीय संकट पैदा हुआ. हूती समय-समय पर सऊदी के शहरों और तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते हैं, जिससे दोनों के बीच दुश्मनी गहरी हो गई है.

सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम
सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने 6 जून को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर मक्का में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम दिखाते हुए तस्वीरें साझा की थीं. इनमें ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मस्जिद अल-हराम के चारों तरफ तैनात किया गया था. साथ ही एक सैन्य हेलीकॉप्टर को काबा व आस-पास के इलाक़े की निगरानी करते दिखाया गया था.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Saudi Arabia missile attackSaudi Arab Viral VideoMakkah Madinah air defense

