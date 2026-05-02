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Zee SalaamMuslim WorldWatch: 4 लाख खर्च, फिर भी बदहाल ज़िंदगी! मक्का में भारतीय हज यात्रियों का बुरा हाल

Watch: 4 लाख खर्च, फिर भी बदहाल ज़िंदगी! मक्का में भारतीय हज यात्रियों का बुरा हाल

Sanjay Singh on Mecca Accommodation Issue: मक्का के अज़ीज़िया इलाके में भारतीय हज यात्रियों को भीड़, गंदगी और खराब सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 02, 2026, 06:30 AM IST

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Watch: 4 लाख खर्च, फिर भी बदहाल ज़िंदगी! मक्का में भारतीय हज यात्रियों का बुरा हाल

Haj Pilgrims: हर साल लाखों लोग हज और उमरा करने के लिए भारत से सऊदी अरब की यात्रा करते हैं. इस दौरान कई हज मुसाफिरों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. इस बीच मक्का के अज़ीज़ियाह इलाके में ठहरे भारतीय हज यात्रियों के रहने के इंतज़ामों को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. कई जगहों पर बहुत ज़्यादा भीड़, साफ़-सफ़ाई की खराब हालत और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 1 मई को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे. 

संजय सिंह ने आरोप लगाए कि 4 लाख रुपया जमा करने के बावजूद हज यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिनका उनसे वादा किया गया था. सांसद ने वीडियो पोस्ट करके दावा किया कि एक ही कमरे में 15 से 16 लोगों को ठहराया जा रहा है और उनके इस्तेमाल के लिए सिर्फ़ एक ही वॉशरूम उपलब्ध है. कुछ कमरों में पानी भरने और गंदगी की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं. हज यात्रियों का कहना है कि उन्हें इन हालातों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

वायरल वीडियो के बाद दूतावास एक्टिव
वीडियो में तंग कमरे, गंदे बाथरूम और फर्श पर जमा पानी दिखाई देता है. कुछ यात्री अधिकारियों से शिकायत करते हुए और बेहतर इंतज़ाम या रहने की जगह बदलने की मांग करते हुए भी नजर आते हैं. वे आगे दावा करते हैं कि इन खराब हालातों की वजह से वे नियमित रूप से हरम जाकर अपनी नमाज़ अदा नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने इस मामले का संज्ञान लिया और घोषणा की कि जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस बीच भारतीय हज यात्री कार्यालय ने बताया कि संबंधित कल्याणकारी टीमें इस समय स्थिति का जायज़ा ले रही हैं और जरूरी सुधार के उपाय किए जा रहे हैं.

AAP ने की कार्रवाई की मांग
वहीं, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता फ़ैसल खान लाला ने भी हज कमेटी ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं, जैसे साफ पीने का पानी, रहने के लिए पर्याप्त जगह और चालू लिफ़्ट की भारी कमी है. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है और इसके लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है. गौरतलब है कि इस साल लगभग 175,000 भारतीय तीर्थयात्री हज यात्रा पर जाने वाले हैं. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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