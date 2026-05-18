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सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे उमराह वीजा; नई गाइडलाइन जारी

Umrah Visa: सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 1448 हिजरी उमराह सीजन के लिए नया कैलेंडर जारी किया है. मंत्रालय के मुताबिक 31 मई 2026 से उमराह वीजा जारी किए जाएंगे, जबकि 9 मार्च 2027 अंतिम तारीख होगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 18, 2026, 08:28 AM IST

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सऊदी अरब ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन से शुरू होंगे उमराह वीजा; नई गाइडलाइन जारी

Saudi Arabia News: सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने 1448 हिजरी के उमराह सीजन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नए सीजन के लिए उमराह वीजा जारी करने की प्रक्रिया 31 मई 2026 से शुरू होगी, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 14 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी के बराबर है. इस ऐलान के साथ मंत्रालय ने आगामी उमराह सीजन का आधिकारिक कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें यात्रियों, ट्रैवल एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं के लिए महत्वपूर्ण तारीखों का विवरण दिया गया है.

सऊदी हज और उमराह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उमराह सीजन को व्यवस्थित और सुचारु बनाने के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. मंत्रालय के मुताबिक, विदेशी एजेंटों और उमराह कंपनियों के बीच प्रारंभिक समझौते 4 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं. इसके बाद 30 मार्च 2026 को उमराह और ज़ियाराह फोरम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न देशों की एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं ने हिस्सा लिया.

मंत्रायल ने क्या कहा?
मंत्रालय ने बताया कि 5 मई 2026 को 1448 हिजरी सीजन की तैयारियों को लेकर विशेष बैठकें आयोजित की गईं. इसके बाद विदेशी एजेंटों के लिए योग्यता परीक्षण और अंतिम कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया पूरी की गई, ताकि उमराह यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. ऐलान के मुताबिक, दुनिया भर से आने वाले उमराह यात्री 1 जून 2026 यानी 15 ज़िलहिज्जा 1447 हिजरी से मक्का में प्रवेश कर सकेंगे और उमराह परमिट प्राप्त कर पाएंगे. वहीं, सऊदी सरकार ने 9 मार्च 2027 को उमराह वीजा जारी करने की अंतिम तारीख तय की है.

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इस दिन खत्म हो जाएगी उमराह वीजा की डेडलाइन
मंत्रालय के मुताबिक, उमराह यात्रियों को 23 मार्च 2027 तक सऊदी अरब में प्रवेश करना होगा, जबकि 7 अप्रैल 2027 तक उन्हें देश छोड़ना अनिवार्य होगा. इन तारीखों के बाद किसी भी यात्री को रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सऊदी अधिकारियों का कहना है कि यह वार्षिक कैलेंडर यात्रियों, ट्रैवल ऑपरेटरों और प्रशासनिक एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इससे यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाने, भीड़ प्रबंधन सुधारने और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

उमरा करने जाते हैं लाखों लोग
गौरतलब है कि हर साल दुनिया भर से लाखों मुस्लिम उमराह के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं. ऐसे में समय से पहले कैलेंडर जारी करने से ट्रैवल एजेंसियों और यात्रियों को अपनी तैयारियां बेहतर तरीके से करने में सुविधा मिलेगी. मंत्रालय ने सभी अधिकृत एजेंसियों और यात्रियों से निर्धारित नियमों और समयसीमा का पालन करने की अपील की है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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