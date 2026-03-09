सऊदी अरब में रिहायशी इलाके पर मिसाइल गिरने से 2 की मौत, एक भारतीय घायल

Middle East War Escalation: ईरान पर इजरायल के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है. तेहरान की मिलिट्री, IRGC मुस्लिम देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस के साथ-साथ इजरायल को भी निशाना बना रही है. इस बीच, सऊदी अरब में एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरी, जिसमें कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और 12 से ज़्यादा लोग घायल हो गए. इस घटना में एक भारतीय नागरिक हो गए. सऊदी सिविल डिफेंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना की जानकारी दी.

सऊदी अरब ने बयान जारी करते हुए बताया कि अल-खराज गवर्नरेट में एक रिहायशी इलाके में मिसाइल से हमला होने पर दो लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए. इसके बाद एक बयान में अधिकारियों ने बताया कि हमले में मारे गए दो लोग बांग्लादेशी नागरिक थे. 12 घायलों में से 11 बांग्लादेशी नागरिक थे, जबकि एक भारतीय नागरिक था. सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

बचाव और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सुरक्षित अस्पतालों में पहुंचाया. सऊदी सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की एक टीम ने इलाके को घेर लिया है और मिसाइल से हुए नुकसान और वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. इस बीच सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है. इंडियन एम्बेसी ने इसे एक बुरी घटना बताया और राहत जताई कि हमले में कोई इंडियन नागरिक नहीं मारा गया.

एम्बेसी के मुताबिक, कॉन्सुल जनरल वाई. साबिर ने रविवार रात अल-खराज का दौरा किया और हॉस्पिटल में भर्ती घायल इंडियन नागरिक से मिले. उन्होंने उसकी हालत के बारे में पूछा और जरूरी मदद का भरोसा दिया. इंडियन एम्बेसी ने यह भी बताया कि घायल इंडियन नागरिक का अल-खराज के एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. एम्बेसी इस मामले में सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है और घायल इंडियन को हर मुमकिन मदद देने की कोशिश कर रही है.

हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने कई इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस इलाके के झगड़े का असर पड़ोसी देशों पर पड़ सकता है. सऊदी अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिसाइल कहां से फायर की गई थी और यह रिहायशी इलाके तक कैसे पहुंची. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है.

