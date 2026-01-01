NOC और फिर कोर्ट में एप्लीकेशन, जानें क्या हैं सऊदी अरब में विदेशियों के लिए शादी के नियम?

Advertisement
Zee SalaamMuslim WorldNOC और फिर कोर्ट में एप्लीकेशन, जानें क्या हैं सऊदी अरब में विदेशियों के लिए शादी के नियम?

Saudi Arabia New Marriage Rule: सऊदी अरब ने विदेशियों की शादी के लिए नए नियम लागू किए हैं. जिनके मुताबिक अब मिनिस्ट्री से इजाजत लेने के बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 01, 2026, 10:18 AM IST

Saudi Arabia New Marriage Rule: सऊदी अरब के न्याय मंत्री वालिद अल-समानी ने सऊदी नागरिकों और देश में विदेशियों के लिए शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नए नियमों को मंज़ूरी दे दी है. सऊदी प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों के तहत, सऊदी नागरिक की विदेशी पत्नी और विदेशी के सऊदी पति पर भी यही पाबंदियां लागू होंगी.

क्या कहते हैं नए नियम?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियमों के तहत, बिना परमिट के सऊदी और विदेशी नागरिक के बीच हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को सिविल स्टेटस कोर्ट में प्रोसेस किया जाएगा. इस नए फैसले का मकसद परिवारों को मजबूत करना, कपल से जुड़े कुछ मामलों को सुलझाना और मिनिस्ट्री ऑफ़ जस्टिस के प्रोसीजर के हिसाब से शादी और उससे जुड़े प्रोसीजर को कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट करना है.

मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर की मंज़ूरी और कोर्ट में एप्लीकेशन

सऊदी नागरिकों और विदेशियों के बीच शादियों के नए प्रोसीजर के मुताबिक, मैरिज सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर की मंज़ूरी के बाद कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करना ज़रूरी होगा. मिनिस्ट्री से NOC मिलने के बाद, बाकी प्रोसीजर पूरे किए जाएंगे.

ऐसी कंडीशन में नहीं कबूल होगा रजिस्ट्रेशन

ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा जिनमें कानून का उल्लंघन किया गया हो. ये दोनों प्रोविजन उन लोगों के बारे में हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं और इसका उल्लंघन करते हैं या पार्टियों में से कोई एक मानसिक बीमारी (पागलपन) से पीड़ित है, ऐसी स्थिति में शादी रजिस्टर नहीं की जाएगी.

एक्ट के प्रोविज़न में दी गई एक्सप्लेनेशन के मुताबिक, कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह किसी पागल या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के गार्जियन के एप्लीकेशन पर उससे शादी करने की इजाज़त दे सके. अगर कोई इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

