Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2941271
Zee SalaamMuslim World

Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?

Riyadh: सऊदी अरब ने नई किराया नीति को लागू किया है. जिसके मुताबिक, अब मकान मालिक 5 साल तक किराया नहीं बढ़ा सकेगा. इससे सऊदी में रहने वाले 25 लाख भारतीयों को काफी फायदा होने वाला है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 29, 2025, 02:54 PM IST

Trending Photos

Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?

Riyadh: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद में प्रॉपर्टी के लिए नई किराया नीति लागू की है. इसके तहत रेज़िडेंशियल और व्यावसायिक दोनों तरह की संपत्तियों पर अगले पांच साल तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद राजधानी में किराए को स्थिर रखना और संपत्ति बाज़ार में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाना हैय

सऊदी सरकार ने क्या कहा?

सऊदी अरब की जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने बताया कि मंत्रिमंडल और शाही आदेश राजधानी में बढ़ते किराए पर लगाम लगाने और बाज़ार में कंट्रोल, ट्रांसपिरेंसी व न्याय सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं. इस कानून में किराया कंट्रोल को कंट्रोल किया जाना है. इसके साथ ही Renewal और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेश से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

क्या भारतीयों को होगा फायदा?

भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे वक्त से मजबूत रिश्ते रहे हैं. हर साल हजारों भारतीय काम और व्यापार के लिए सऊदी अरब जाते हैं. मौजूदा वक्त में 25 लाख से ज्यादा भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर किराए के मकानों में रहते हैं या किराए की इमारतों में अपना कारोबार चलाते हैं. ऐसे में यह नया फैसला सीधे तौर पर भारतीयों को राहत देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कब लागू हुआ कानून?

यह नया नियम 25 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. अब रियाद में मकान मालिक मौजूदा किराए को पांच साल तक नहीं बढ़ा पाएंगे. खाली पड़ी संपत्तियों का किराया पिछले दर्ज किराए के बराबर होगा. जबकि जो संपत्तियां पहली बार किराए पर दी जाएंगी, उनका किराया मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से तय करेंगे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Saudi Arabiamuslim newshindi news

Trending news

Saudi Arabia
Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?
jaunpur news
उर्दू बाजार से सपा नेता ने मंगाया था पनीर रोल, लेकिन पहुंचा चिकन; मामला पहुंचा कोर्ट
Asia Cup 2025
Asia Cup: ACC चीफ मोहसिन नकवी ने पीएम मोदी की पोस्ट पर किया कमेंट, लोग कर रहे खिंचाई
Shivam
IED की तस्वीरें और आतंकी संगठन की ID; Patna Airport से शिवम गिरफ्तार
Sheikh Saleh Al Talib
सऊदी अरब के मक्का मस्जिद के पूर्व इमाम 7 साल बाद जेल से रिहा; जानें उनका गुनाह
Donald Trump Gaza Peace Plan
गाजा में स्थायी सीजफायर की प्लानिंग कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप, दिए बड़े संकेत
Wasim Akram on Haris Rauf
भारत के खिलाफ 'रन मशीन गेंदबाज', करारी हार के बाद हारिस रऊफ पर भड़के वसीम अकरम
I Love Muhammad
'I Love Muhammad' पोस्टर न लगाएं; मौलाना शहाबुद्दीन ने बताई बड़ी वजह
who is mohsin naqvi
कौन हैं मोहसिन नकवी, जिन्होंने भारत को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं दी?
bihar
Bihar: 78 हजार मुसलमानों का वोटर लिस्ट नाम हटाने की साज़िश! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
;