Saudi Arabia ने लागू की नई किराया नीति, क्या होगा भारतीयों को फायदा?

Riyadh: सऊदी अरब ने नई किराया नीति को लागू किया है. जिसके मुताबिक, अब मकान मालिक 5 साल तक किराया नहीं बढ़ा सकेगा. इससे सऊदी में रहने वाले 25 लाख भारतीयों को काफी फायदा होने वाला है.
Riyadh: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद में प्रॉपर्टी के लिए नई किराया नीति लागू की है. इसके तहत रेज़िडेंशियल और व्यावसायिक दोनों तरह की संपत्तियों पर अगले पांच साल तक किराया नहीं बढ़ाया जाएगा. इस ऐतिहासिक फैसले का मकसद राजधानी में किराए को स्थिर रखना और संपत्ति बाज़ार में पारदर्शिता व निष्पक्षता लाना हैय
सऊदी अरब की जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी ने बताया कि मंत्रिमंडल और शाही आदेश राजधानी में बढ़ते किराए पर लगाम लगाने और बाज़ार में कंट्रोल, ट्रांसपिरेंसी व न्याय सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं. इस कानून में किराया कंट्रोल को कंट्रोल किया जाना है. इसके साथ ही Renewal और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेश से जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं.
भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे वक्त से मजबूत रिश्ते रहे हैं. हर साल हजारों भारतीय काम और व्यापार के लिए सऊदी अरब जाते हैं. मौजूदा वक्त में 25 लाख से ज्यादा भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर किराए के मकानों में रहते हैं या किराए की इमारतों में अपना कारोबार चलाते हैं. ऐसे में यह नया फैसला सीधे तौर पर भारतीयों को राहत देगा.
यह नया नियम 25 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. अब रियाद में मकान मालिक मौजूदा किराए को पांच साल तक नहीं बढ़ा पाएंगे. खाली पड़ी संपत्तियों का किराया पिछले दर्ज किराए के बराबर होगा. जबकि जो संपत्तियां पहली बार किराए पर दी जाएंगी, उनका किराया मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से तय करेंगे.