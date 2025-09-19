पाकिस्तान की सुरक्षा में सऊदी तैयार, क्या भारत आतंकवाद के खिलाफ दोहरा पाएगा ऑपरेशन सिंदूर?
Saudi Pakistan Deal: भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा था कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा. पाकिस्तान, भारत में आतंकवादी हमले करवाता है तो क्या भारत पाकिस्तान पर भविष्य में कार्रवाई करेगा? यह सवाल इस लिए जरूरी हो गया है कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके मुताबिक सऊदी या पाकिस्तान किसी भी एक देश पर भविष्य में हमला होता है तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:59 AM IST

Saudi Pakistan Deal: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पारस्परिक रक्षा समझौता हो गया है. इस समझौते के मुताबिक पाकिस्तान या सऊदी में से किसी भी एक देश पर भविष्य में हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. इस समझौते को 'स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट.' नाम दिया गया है. इस समझौते से भारत की चिंताएं बढ़ गई है. क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा था कि भविष्य में भारत पर किसी भी आतंकवादी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उस आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के खिलाफ भारत कार्रवाई करेगा.

अब सवाल यह है कि भारत में आए दिन पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी हमले करते रहते हैं. पाकिस्तान उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, आर्थिक मदद करता है, हथियार देता है और भारत में घुसपैठ कराता है. पाकिस्तान के इन हरकतों और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नया नीति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा. लेकिन सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए इस समझौते के बाद भी भारत, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की नीति पर कायम रहेगा. 

सऊदी अरब जो कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा खड़ा रहा है और कश्मीर के मुद्दे पर भी निष्पक्ष रहा है. अब इस समझौते की वजह से सऊदी को मजबूरन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना होगा. इस समझौते के बाद ऐसा लग रहा है कि भारत अपना एक और दोस्त मुल्क खो चुका है. सऊदी से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे. लेकिन सवाल यह है कि इस समझौते के बाद भी भारत और सऊदी के रिश्तों में कोई कड़वाहट आएंगीं या पहले की तरह दोनों देशों के रिश्ते अच्छे रहेंगे. 

हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की, चीन और अजरबैजान जैसे देशों ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की. अब अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर कोई संघर्ष होता है तो सऊदी भी पाकिस्तान के साथ ही खड़ा होगा. साथ ही अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करे, तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी  'स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट' का मुद्दा ही यही है कि हमले के वक्त दोनों देश एक दूसरे का सुरक्षा करेंगे. इन सब के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता पर होने वाले प्रभावों को गहराई से अध्ययन करेगी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

