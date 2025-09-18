अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील, हमला हुआ तो दोनों मिलकर देंगे करारा जवाब
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2926600
Zee SalaamMuslim World

अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील, हमला हुआ तो दोनों मिलकर देंगे करारा जवाब

Saudi News: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक पारस्तपरिक सुरक्षा समझौता हुआ है. इस समझौते के मुताबिक सऊदी या पाकिस्तान किसी भी देश पर होने वाले हमले को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 18, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील, हमला हुआ तो दोनों मिलकर देंगे करारा जवाब

Saudi News: कतर पर इजरायली हमले के बाद अरब के सभी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं. भविष्य के खतरे को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है. सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक पारस्परिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है. पहले अरब के ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे और अभी भी इन देशों में अमेरिकन सैनिक मौजूद हैं. इस समझौता से साफ मालूम होता है कि अमेरिका के ऊपर से अरब देशों का भरोसा खत्म हो रहा है.

दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक अगर सऊदी या पाकिस्तान किसी पर भी दूसरा देश हमला करता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों देश मिलकर एक-दूसरे की सुरक्षा करेंगे. 

दरअसल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बुधवार (17 सितंबर) को सऊदी अरब पहुंचे. सऊदी अरब के हवाई सीमा में उनका स्वागत सऊदी के युद्धक विमानों ने किया. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच रियाद में एक बैठक हुई. इस दौरान दोनों पक्षों ने संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.

Add Zee News as a Preferred Source

कतर पर इजरायली हमले के बाद अमेरिका पर से अरब देशों का विश्वास खत्म हो रहा है. क्योंकि कतर में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना होने के बावजूद इजरायल ने हमला कर दिया और अमेरिकन सैनिक उन हमलों को रोक नहीं सके. लोगों का कहना है कि इजरायली हमले के बारे में अमेरिका को पहले से मालूम था, लेकिन अमेरिका ने कतर से ज्यादा इजरायल को प्रथमिकता दी और हमले को नहीं रोका. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Saudi NewsPakistan NewsSaudi arabia pakistan security pactmuslim world newsToday News

Trending news

Saudi News
अमेरिका से अरब का ब्रेकअप; सऊदी-पाकिस्तान के बीच हुई डील,हमला हुआ तो देंगे जवाब
Bangladesh news
शेख हसीना और उनके परिवार पर फिर गिरी गाज! बांग्लादेश EC ने NID कॉर्ड किया ब्लॉक
UP News
योगी सरकार ने की सपा MP की मुराद पूरी! अनुज चौधरी के ट्रांसफर पर बर्क का बड़ा बयान
Irfan Solanki Gangster Act Case
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट का आरोप तय, बीवी बोली, मिलेगा इंसाफ...'
Asaduddin Owaisi attacks Assam BJP
किसे चाहिए 'मुस्लिम-मुक्त भारत'; ओवैसी ने असम सरकार के वीडियो पर बोला हमला
European Union sanctions on Israel
EU बना चुका है इजरायल की बर्बादी का प्लान; चूड़ी पहनकर बैठा रह गया कायर मुस्लिम देश
Narendra Modi Gulf Relations
मुस्लिम मुल्कों के हुक्मरानों के भरोसेमंद नेता हैं मोदी; मिल चुका है कई अवार्ड
Gaza Evacuation Order
गाजा सिटी खाली करने का IDF ने दिया आदेश, फिलिस्तीनियों का दर्द जानकर फट जाएगा कलेजा
Pakistan News
संसद और 26/11 हमलों के पीछे था मसूद अजहर का हाथ, जैश के आतंकी का बड़ा कबूलनामा
Dawoodi Bohra Community on PM Modi Birthday
पीएम मोदी के जन्मदिन पर श्रीलंका में बोहरा समाज ने अदा की खास नमाज़
;