/मक्का म्यूजियम में रखा सैकड़ों साल पुराना कजान-प्रिंटेड नायाब कुरान, दुनिया भर में बना आकर्षण का केंद्र

Saudi Arabia News: पवित्र शहर मक्का में मौजूद कुरान म्यूजियम इन दिनों दुनिया भर के इस्लामी इतिहास और जायरीन के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी वजह है करीब 120 साल पुराना कुरान शरीफ का एक बेहद नायाब एडिशन, जिसे रूस के कज़ान शहर में छापा गया था. यह अनमोल नुस्खा सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि इस बात का जिंदा सबूत है कि मुसलमानों ने हर दौर में कुरान की हिफाजत की. साथ ही उसके सही स्वरूप को सुरक्षित रखने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी इल्मी और तहकीकी कोशिशें की हैं.