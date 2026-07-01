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मक्का म्यूजियम में रखा सैकड़ों साल पुराना कजान-प्रिंटेड नायाब कुरान, दुनिया भर में बना आकर्षण का केंद्र

Rare Quran Manuscript at Makkah Museum: मक्का के कुरान म्यूजियम में 120 साल पुराना कज़ान-प्रिंटेड कुरान प्रदर्शित किया गया, जिसके दीदार के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है. यह इस्लामी छपाई इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और दुनिया भर के जायरीन व रिसर्चर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:01 PM IST
मक्का म्यूजियम में रखा सैकड़ों साल पुराना कजान-प्रिंटेड नायाब कुरान, दुनिया भर में बना आकर्षण का केंद्र
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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