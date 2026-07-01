/मक्का म्यूजियम में रखा सैकड़ों साल पुराना कजान-प्रिंटेड नायाब कुरान, दुनिया भर में बना आकर्षण का केंद्र

राज्य चुनें
Saudi Arabia News: पवित्र शहर मक्का में मौजूद कुरान म्यूजियम इन दिनों दुनिया भर के इस्लामी इतिहास और जायरीन के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. इसकी वजह है करीब 120 साल पुराना कुरान शरीफ का एक बेहद नायाब एडिशन, जिसे रूस के कज़ान शहर में छापा गया था. यह अनमोल नुस्खा सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं, बल्कि इस बात का जिंदा सबूत है कि मुसलमानों ने हर दौर में कुरान की हिफाजत की. साथ ही उसके सही स्वरूप को सुरक्षित रखने और उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी इल्मी और तहकीकी कोशिशें की हैं.
मक्का के हिरा सांस्कृतिक क्षेत्र में मौजूद कुरान म्यूजियम में इस नायाब कुरान शरीफ को खास एग्जिबिशन में रखा गया है. यह एडिशन 1324 हिजरी यानी 1906 ईस्वी में रूस के कज़ान शहर में छापा गया था. इसे कज़ान में प्रकाशित होने वाले शुरुआती कुरान शरीफ के एडिशन में गिना जाता है. उस समय कज़ान इस्लामी किताबों और कुरान की छपाई का एक अमह मरकज माना जाता था.
यह नायाब एडिशन इस्लामी छपाई के इतिहास में एक अहम पड़ाव की पहचान माना जाता है. उस दौर में आधुनिक छपाई की तकनीकें इस्तेमाल होनी शुरू हो चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद कुरान के वास्तविक पाठ और उसकी पाकीजगी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया गया. यही वजह है कि यह एडिशन इतिहास और मजहबी अहमियत दोनों की लिहाज से बेहद खास माना जाता है.
इस कुरान शरीफ की एक और खास बात यह है कि इसके किनारों पर फसील के साथ तफसीर और उलेमा के नोट्स दर्ज हैं. इन टिप्पणियों के जरिए कुरान की आयतों के मायने को समझाने की कोशिश की गई है. साथ ही यह भी पता चलता है कि अलग-अलग दौर के इस्लामी स्कॉलर्स ने कुरान की तशरीह और उसके अध्ययन को समृद्ध बनाने के लिए कितनी मेहनत की. यही वजह है कि यह एडिशन सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं, बल्कि इस्लामी इल्मी रिवायत और छपाई की विरासत को एक साथ संजोने वाला अमह दस्तावेज भी है.
मक्का के हिरा सांस्कृतिक क्षेत्र स्थित कुरान म्यूजियम में इस प्रदर्शनी का आयोजन इस्लामी रिसर्च एंड सेंटर के लिए स्थापित शाह फैसल सेंटर की मदद से किया गया है. यह सेंटर इस अनमोल एडिशन को अपने अहम रिसर्च कलेक्शन का हिस्सा भी मानता है. इस पहल का मकसद कुरान से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया के सामने लाना और आने वाले जायरीन को यह बताना है कि कुरान शरीफ की छपाई किन-किन ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरी.
इसके साथ ही यह भी दिखाया जा रहा है कि इल्मी और तकनीकी स्तर पर की गई कोशिशों ने किस तरह सदियों तक कुरान के संरक्षण और उसकी असली शकल में हिफाजत करने में अहम किरदार निभाई. कुरान म्यूजियम को दुनिया का पहला ऐसा खास म्यूजियम माना जाता है, जो पूरी तरह कुरान करीम को समर्पित है. यहां नायाब कुरान शरीफ, प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां और कई ऐतिहासिक धरोहरें सुरक्षित रखी गई हैं. ये संग्रह कुरान की लिखावट, नकल और छपाई के लंबे इतिहास को संजोकर रखते हैं.
म्यूजियम में आने वाले लोगों के लिए आधुनिक तकनीक की मदद से खास इंतजाम भी किया गया है. इसके जरिए जायरीन इस्लाम के शुरुआती दौर से लेकर आज तक कुरान की सुरक्षा, संरक्षण और उसकी सेवा से जुड़े अहम पड़ावों को आसानी से समझ और देख सकते हैं.