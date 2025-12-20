Saudi Arabia में बर्फ की चादर, रेगिस्तान बना विंटरलैंड: VIDEO

Saudi Arabia Snowfall: 18 दिसंबर को सऊदी अरब के उत्तरी इलाके का नज़ारा पूरी तरह बदल गया. आमतौर पर सुनहरी रेत और सूखे पहाड़ों के लिए पहचाना जाने वाला यह इलाका अचानक बर्फ की सफेद चादर से ढक गया. तबूक इलाके में स्थित जाबल अल-लॉज इस अनोखी बर्फबारी का केंद्र बनता दिखाई दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. समुद्र तल से करीब 2,580 मीटर ऊंचा यह पहाड़ ऐसा दिखने में लग रहा था मानों सऊदी अरब नहीं, बल्कि स्विट्ज़रलैंड के आल्प्स हों.

सऊदी अरब में भारी बारिश

इस हफ्ते आए एक नाटकीय मौसम बदलाव के तहत उत्तरी सऊदी अरब के कई हिस्सों में बर्फ गिरी, जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ दुनियाभर के लोगों को हैरान कर दिया. ऊंचे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी मैदानों और यहां तक कि बड़े-बड़े भूरे रेत के टीलों पर भी 18 दिसंबर को बर्फ जम गई. आमतौर पर शुष्क रहने वाला यह इलाका अचानक सर्दियों की तस्वीर में बदल गया.

The deserts in Saudi Arabia have witnessed a rare occasion of snow after days of heavy rainfall and flooding... pic.twitter.com/1zwaAKN1wM Add Zee News as a Preferred Source — (@Alhamdhulillaah) December 19, 2025

कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे गए

यह बर्फबारी तब हुई जब एक ताकतवर ठंडी हवा इलाके में दाखिल हुई. इससे कई जगहों पर तापमान शून्य से नीचे चला गया और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हुई. कुछ जगहों पर तापमान माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो सऊदी अरब के सामान्य रेगिस्तानी मौसम से बिल्कुल उलट है.

गर्म कपड़े पहने दिखाई दिए लोग

बर्फबारी के बाद गर्म कपड़े पहने लोग बाहर निकलकर बर्फ के साथ खेलते नजर आए, सोशल मीडिया पर ऐसे कई ऐसी तस्वीरें साझा की गईं, जिनमें बर्फ से ढके रास्तों पर चलते ऊंट और गाड़ियां दिखाई दीं. यह नज़ारा लोगों के लिए बेहद खास और यादगार बन गया.

Snowfall in the Hail region of Saudi Arabia..pic.twitter.com/xQO1xXTWJh — Saudi-Expatriates.com (@saudiexpat) December 17, 2025

दुनिया भर में चर्चा

जैसे ही सऊदी अरब में बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोग हैरान रह गए. कई यूज़र्स ने तो यह तक सवाल उठाया कि कहीं ये दृश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाए गए तो नहीं हैं. सफेद बर्फ से ढके रेगिस्तान और रेत के टीले देखकर लोग असमंजस में पड़ गए.

हालांकि, आधिकारिक रिपोर्ट्स और मौसम से जुड़े आंकड़ों ने साफ कर दिया कि यह बर्फबारी पूरी तरह वास्तविक है और एक मजबूत ठंडी मौसम प्रणाली के कारण हुई है. तेज़ गर्मी के लिए मशहूर देश में बर्फ का यह नज़ारा लोगों के लिए और भी चौंकाने वाला साबित हुआ.