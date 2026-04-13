ड्रोन हमलों के बीच सऊदी का सख्त कदम, जानें इराकी राजदूत को बुलाकर क्या कहा?

Iraq Saudi Relations: सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने रविवार को सऊदी अरब में इराक की राजदूत सफिया अल-सुहेल को तलब किया. अल-सुहेल और फरहान ने देश के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों और खुली धमकियों के बारे में बात की. विदेश मंत्रालय ने इराक गणराज्य की राजदूत सफिया अल-सुहेल को तलब किया. यह कदम इराक की धरती से ड्रोन के ज़रिए सऊदी अरब और खाड़ी के मित्र देशों के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों और खुली धमकियों के जवाब में उठाया गया है.

बैठक के दौरान राजनीतिक मामलों के उप मंत्री राजदूत डॉ. सऊद अल-साती ने इराकी राजदूत को विरोध का एक औपचारिक नोट सौंपा. इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों के खिलाफ इराक की धरती से होने वाले हमलों की सऊदी अरब कड़े शब्दों में निंदा करता है और उन्हें पूरी तरह से खारिज करता है.

मंत्रालय ने कहा, "उप मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इराक के लिए इन धमकियों और हमलों से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निपटना ज़रूरी है. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि सऊदी अरब किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन और इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है. राजदूत अल-साती ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और अपनी धरती की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा."

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यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस युद्ध की वजह से पूरे क्षेत्र में हलचल मची हुई है. अल जज़ीरा के मुताबिक, ईरान ने सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों में अपना कुछ क्षेत्रीय प्रभाव खो दिया है. इसलिए अब एक नया दृष्टिकोण सामने आया है. क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में होर्मुज का इस्तेमाल एक तरह के प्रभाव के तौर पर करने का एक नया विचार. इस बीच सऊदी अरब ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' को अपनी पूरी क्षमता से फिर से चालू कर दिया है, जिससे अब रोज़ाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की आपूर्ति हो रही है. अल जज़ीरा के अनुसार, उसने देश के पूर्वी तट पर स्थित 'मनीफ़ा तेल सुविधा' को भी फिर से चालू कर दिया है, जिससे रोज़ाना लगभग 3 लाख बैरल तेल निकाला जाता है.

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