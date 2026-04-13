Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3177007
Zee SalaamMuslim Worldड्रोन हमलों के बीच सऊदी का सख्त कदम, जानें इराकी राजदूत को बुलाकर क्या कहा?

ड्रोन हमलों के बीच सऊदी का सख्त कदम, जानें इराकी राजदूत को बुलाकर क्या कहा?

Saudi Arabia Summons Iraqi Ambassador: इराकी क्षेत्र से बार-बार हो रहे ड्रोन हमलों और धमकियों के कारण बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने इराक की राजदूत सफिया अल-सुहैल को तलब किया. विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने बड़ी चेतावनी दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:23 PM IST

Trending Photos

ड्रोन हमलों के बीच सऊदी का सख्त कदम, जानें इराकी राजदूत को बुलाकर क्या कहा?

Iraq Saudi Relations: सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने रविवार को सऊदी अरब में इराक की राजदूत सफिया अल-सुहेल को तलब किया. अल-सुहेल और फरहान ने देश के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों और खुली धमकियों के बारे में बात की. विदेश मंत्रालय ने इराक गणराज्य की राजदूत सफिया अल-सुहेल को तलब किया. यह कदम इराक की धरती से ड्रोन के ज़रिए सऊदी अरब और खाड़ी के मित्र देशों के खिलाफ लगातार हो रहे हमलों और खुली धमकियों के जवाब में उठाया गया है.

बैठक के दौरान राजनीतिक मामलों के उप मंत्री राजदूत डॉ. सऊद अल-साती ने इराकी राजदूत को विरोध का एक औपचारिक नोट सौंपा. इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों के खिलाफ इराक की धरती से होने वाले हमलों की सऊदी अरब कड़े शब्दों में निंदा करता है और उन्हें पूरी तरह से खारिज करता है.

मंत्रालय ने कहा,  "उप मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इराक के लिए इन धमकियों और हमलों से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निपटना ज़रूरी है. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि सऊदी अरब किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन और इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह से खारिज करता है. राजदूत अल-साती ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि सऊदी अरब अपनी सुरक्षा और अपनी धरती की रक्षा के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस युद्ध की वजह से पूरे क्षेत्र में हलचल मची हुई है. अल जज़ीरा के मुताबिक, ईरान ने सीरिया, लेबनान और इराक जैसे देशों में अपना कुछ क्षेत्रीय प्रभाव खो दिया है. इसलिए अब एक नया दृष्टिकोण सामने आया है. क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में होर्मुज का इस्तेमाल एक तरह के प्रभाव के तौर पर करने का एक नया विचार. इस बीच सऊदी अरब ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि उसने 'ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन' को अपनी पूरी क्षमता से फिर से चालू कर दिया है, जिससे अब रोज़ाना लगभग 70 लाख बैरल तेल की आपूर्ति हो रही है. अल जज़ीरा के अनुसार, उसने देश के पूर्वी तट पर स्थित 'मनीफ़ा तेल सुविधा' को भी फिर से चालू कर दिया है, जिससे रोज़ाना लगभग 3 लाख बैरल तेल निकाला जाता है. 

यह भी पढ़ें:- स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा अमेरिका, ट्रंप के ऐलान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें छूने लगीं आसमान

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Iraq Saudi RelationsSaudi Arabia summons Iraqi ambassadorSaudi Iraq tensions

Trending news

Iraq Saudi Relations
ड्रोन हमलों के बीच सऊदी का सख्त कदम, जानें इराकी राजदूत को बुलाकर क्या कहा?
muslim news
अब समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर किसने कर दिया हमला, तीन जवानों की मौत
Lebanon Israel War
हिज़्बुल्लाह ने इजरायली फौज की नाक में किया दम, 43 ठिकानों को किया तबाह!
UP News
‘इकरा चला रही थी बाइक तभी…’, गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा; मौके पर मौत, भाई घायल
muslim news
'मेरे विधानसभा में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा;' BJP विधायक के बयान पर मचा बवाल
UP News
UP News: अवैध गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, आसिफ की तुरंत रिहाई का आदेश
muslim news
हर की पैड़ी पहुंचकर दर्जनों एक्स मुसलमानों ने अपनाया हिंदू धर्म; हुआ भारी बवाल
mp news
MP News: मदरसा जा रहे हैं 167 बच्चे को RPF ने पकड़ा, जानें पूरा मामला
America Blocked Strait Of Hormuz
अब होर्मुज बंद करेगा अमेरिका, ट्रंप के ऐलान के बाद तेल की कीमत छूने लगी आसमान
Iran US Talks Failure
‘बस कुछ कदम दूर थे…’ फिर क्यों टूटी इस्लामाबाद वार्ता? ईरान ने खोली पोल