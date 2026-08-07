Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश

सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश

Saudi Turkey Pakistan Trilateral Defense Pact: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना और रक्षा सहयोग बढ़ाना है. इसके तहत सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच यह समझौता तीनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:12 PM IST
सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश
2
3
4
5