/सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश

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Saudi Turkey Pakistan Trilateral Defense Pact: सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने शुक्रवार (7 अगस्त) को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते से इन तीनों क्षेत्रीय ताकतों के बीच सहयोग और मजबूत होगा. यह समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इस समझौते का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है.
इसमें यह भी तय किया गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हुआ कोई भी सशस्त्र हमला उन सभी पर हमला माना जाएगा. साथ ही इसमें तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान भी है." तुर्की और पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया था कि सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के शुक्रवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है. तुर्की के एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक यह समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के बीच बैठक के दौरान किया जाएगा.
पाकिस्तान में, तैयारियों से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि तीनों देशों के राजनयिक रक्षा सहयोग और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े समझौते के मसौदे को आखिरी रूप दे रहे थे, जिसे तीनों देशों के नेता मंजूरी दे सकते हैं. सभी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें बातचीत के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की इजाजत नहीं थी. समझौते के बारे में तुरंत कोई विवरण नहीं मिला, लेकिन यह समझौता तेल से समृद्ध सऊदी अरब को परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक मंच पर लाता है; तुर्की के पास NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना और तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और खुफिया जानकारी साझा करने की इजाजत मिलने की संभावना है. समझौते में यह बात शामिल होगी कि दोनों में से किसी भी देश पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा. सऊदी अरब, जिसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल सुविधाओं पर ईरान से जुड़े युद्ध के दौरान हमले हुए हैं, अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को अलग-अलग देशों के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों में से किसी भी देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा.
यह समझौता गाज़ा और ईरान व लेबनान में चल रहे युद्ध समेत अन्य क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तुर्की और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। शरीफ़ गुरुवार को तीन दिन की यात्रा पर जेद्दा पहुँचे। उनके साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा के अलावा, तीनों नेताओं के कारोबार, आर्थिक संबंधों और व्यापक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत करने की उम्मीद है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालाँकि शरीफ़ की यह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के माहौल में हुई है, लेकिन यह मौजूदा संकट से कहीं आगे की बात है। इसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय व बैनुल-अकवामी मुद्दों पर आपसी तालमेल को बढ़ाना है.