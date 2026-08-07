/सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी, मुस्लिम देशों के रक्षा समझौते से उड़े सबके होश

यह समझौता गाज़ा और ईरान व लेबनान में चल रहे युद्ध समेत अन्य क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तुर्की और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। शरीफ़ गुरुवार को तीन दिन की यात्रा पर जेद्दा पहुँचे। उनके साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा के अलावा, तीनों नेताओं के कारोबार, आर्थिक संबंधों और व्यापक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत करने की उम्मीद है. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालाँकि शरीफ़ की यह यात्रा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के माहौल में हुई है, लेकिन यह मौजूदा संकट से कहीं आगे की बात है। इसका मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय व बैनुल-अकवामी मुद्दों पर आपसी तालमेल को बढ़ाना है.