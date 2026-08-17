/सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी से बदलेगा मिडिल ईस्ट का खेल? ट्रंप ने किया स्वागत

Saudi Arabia Turkey Pakistan Defense Deal: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर अपने दुश्मनों का जवाब देंगे. इस समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने इस समझौते का स्वागत किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीनों देशों के नेतृत्व को बधाई देते हुए ट्रंप ने इस कदम को "साहसी कदम" बताया. ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, "यह समझौता मिडिल ईस्ट देशों को आपसी सहयोग से अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में सक्षम बनाएगा."