/सऊदी-तुर्की-पाकिस्तान की तिकड़ी से बदलेगा मिडिल ईस्ट का खेल? ट्रंप ने किया स्वागत

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Saudi Arabia Turkey Pakistan Defense Deal: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' पर हस्ताक्षर किए हैं. इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा और तीनों देश मिलकर अपने दुश्मनों का जवाब देंगे. इस समझौते को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने इस समझौते का स्वागत किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीनों देशों के नेतृत्व को बधाई देते हुए ट्रंप ने इस कदम को "साहसी कदम" बताया. ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, "यह समझौता मिडिल ईस्ट देशों को आपसी सहयोग से अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में सक्षम बनाएगा."
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं. इससे पता चलता है कि मिडिल ईस्ट एक साथ आ रहा है और देश आखिरकार पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूती से अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा पाएंगे." उन्होंने लिखा, "तीनों देशों की शानदार लीडरशिप को बधाई. यह एक बड़ा, मज़बूत और ज़रूरी कदम है, वाह."
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच इस रक्षा समझौते की सबसे अहम बात इसका सामूहिक सुरक्षा ढांचा है. इस समझौते के तहत इन तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला होने पर उसे तीनों पर हमला माना जाएगा. अगर किसी हमले से एक देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो बाकी दो देश भी इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे. सऊदी अरब के लिए इस समझौते को क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा और रणनीतिक मामलों में पहले से ही करीबी सहयोग है.
समझौते में क्या है?
इस समझौते के बाद मिडिल ईस्ट और मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हो गई है. इस तरह के सामूहिक रक्षा समझौते को रणनीतिक रूप से बहुत अहम माना जा रहा है, खासकर मध्य पूर्व में लंबे समय से चले आ रहे तनाव और टकराव को देखते हुए. इस समझौते के लिए ट्रंप का सार्वजनिक समर्थन भी ध्यान देने लायक है. उन्होंने इसे मध्य पूर्व के देशों के बीच एकता का संकेत बताया और तीनों देशों के नेतृत्व की तारीफ़ करते हुए इस समझौते का स्वागत किया.