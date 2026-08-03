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ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद! सऊदी, UAE और कतर कराएंगे 'महा समझौता'?

US Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू होने वाली है. सऊदी अरब, UAE और कतर इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रंप के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र के इन तीनों देशों ने समझौते की संभावना जताई है और साथ ही अमेरिका से ईरान पर हमले रोकने का आग्रह भी किया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:43 AM IST
ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद! सऊदी, UAE और कतर कराएंगे 'महा समझौता'?

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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