ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद! सऊदी, UAE और कतर कराएंगे 'महा समझौता'?

ट्रंप ने दी थी धमकी

ट्रंप ने लिखा, "अमेरिका पूरी तरह तैयार है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ ऐसी सैन्य ताकत और क्षमता के साथ कार्रवाई करने को तैयार है, जैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखी गई." उन्होंने कहा कि ईरान और मध्य पूर्व के दूसरे देशों ने वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाई टालने का आग्रह किया था क्योंकि "एक समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है." ट्रंप के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में "होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना" शामिल होगा. ट्रंप ने कहा, "इस अनुरोध के आधार पर और दुनिया के भविष्य के फ़ायदे और एक सफल और समृद्ध ईरान के बने रहने के लिए मैंने हमला रद्द करने पर सहमति जताई है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके." उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल ने कूटनीतिक रास्ता अपनाने के फ़ैसले का समर्थन किया.