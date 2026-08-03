ईरान-अमेरिका युद्ध खत्म होने की उम्मीद! सऊदी, UAE और कतर कराएंगे 'महा समझौता'?

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US Iran Talks: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत फिर से शुरू होने वाली है. इस बार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे. इससे पहले इन तीनों देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमला न करने का दबाव डाला था, जिसके कारण अमेरिका को अपने हमले रोकने पड़े थे. अब खाड़ी देश इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर को शुरू होगी. उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर ने अमेरिका से तय हमले रोकने को कहा था क्योंकि "उन्हें लगता है कि कोई समझौता हो सकता है."
ट्रंप ने जॉइंट बेस एंड्रयूज जाते समय 'एयर फोर्स वन' में पत्रकारों से कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक समझौता हो रहा है और फिर परमाणु मुद्दे पर भी समझौता होगा, या आप इसे ईरान के परमाणु-मुक्त होने की प्रक्रिया कह सकते हैं." यह दावा करते हुए कि ईरान ने भी अमेरिका से तय हमले रोकने को कहा था, ट्रंप ने कहा, "अब हम उनसे बातचीत के ज़रिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं." एक अमेरिकी अधिकारी ने समाचार एजेंसी 'एक्सियोस' को बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने शनिवार को ट्रंप से फोन पर बात की और ईरान के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई की योजना पर "चिंता जताई और स्पष्टीकरण मांगा."
इन देशों ने युद्ध खत्म करने लिए ट्रंप से की थी ये गुजारिश
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान, कतर, UAE, तुर्की और अन्य देशों ने भी अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने और आगे किसी भी टकराव से बचने की अपील की है. इससे पहले रविवार को ट्रंप ने कहा था कि तेहरान और मध्य पूर्व के कई देशों के अनुरोध पर अमेरिका ईरान पर तय सैन्य हमला टालने के लिए सहमत हो गया है, क्योंकि एक संभावित समझौते का खाका तैयार हो गया है. 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए तय हमले को फिलहाल रोकने का फैसला किया है.
ट्रंप ने दी थी धमकी
ट्रंप ने लिखा, "अमेरिका पूरी तरह तैयार है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ ऐसी सैन्य ताकत और क्षमता के साथ कार्रवाई करने को तैयार है, जैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखी गई." उन्होंने कहा कि ईरान और मध्य पूर्व के दूसरे देशों ने वॉशिंगटन से सैन्य कार्रवाई टालने का आग्रह किया था क्योंकि "एक समझौते की शर्तों पर सहमति बन गई है." ट्रंप के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में "होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना" शामिल होगा. ट्रंप ने कहा, "इस अनुरोध के आधार पर और दुनिया के भविष्य के फ़ायदे और एक सफल और समृद्ध ईरान के बने रहने के लिए मैंने हमला रद्द करने पर सहमति जताई है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके." उन्होंने यह भी दावा किया कि इजरायल ने कूटनीतिक रास्ता अपनाने के फ़ैसले का समर्थन किया.