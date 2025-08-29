दोस्त-दोस्त न रहा; अमेरिका में सऊदी अरब पर चलेगा 9/11 हमलों का मुकदमा, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Saudi Arabia on 9/11 Attacks: US में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों (9/11) को 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजे हैं. इस हमले में 2977 लोगों की मौत हुई थी और हमले से दुनिया हिल गई थी. अब 24 साल बाद इस मामले में न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सऊदी अरब की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने खुद को मुकदमे से बाहर करने की मांग की थी.

यह फैसला जज जॉर्ज बी. डेनियल्स ने दिया है. कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से जुड़ा है, यानी क्या अदालत को इस केस को सुनने का हक है या नहीं. हालांकि जज ने यह भी साफ किया कि वादियों (पीड़ित परिवारों और बीमा कंपनियों) के दावे इतने मजबूत हैं कि इन्हें ट्रायल तक ले जाया जा सकता है.

क्यों घिरा सऊदी अरब?

9/11 हमले में शामिल 19 हाईजैकर्स में से ज्यादातर सऊदी अरब के नागरिक थे. इसके बाद से ही पीड़ित परिवार और बीमा कंपनियां सऊदी अरब पर सवाल उठाते रहे हैं. मुकदमे में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के कुछ अधिकारी और धार्मिक नेता आतंकियों की मदद कर रहे थे. एक इमाम और एक अकाउंटेंट, जो सऊदी सरकार से जुड़े थे, उन्होंने अमेरिका आए दो अल-कायदा आतंकियों को सहायता दी.

इन आतंकियों ने अमेरिका में अंग्रेजी सीखी और फ्लाइट ट्रेनिंग ली, ताकि वे हमले को अंजाम दे सकें. साथ ही सऊदी अरब से जुड़ी चैरिटी और संस्थाओं से अल-कायदा को आर्थिक मदद मिली, जिससे वह मजबूत संगठन बना. इन्हीं आरोपों के आधार पर सैकड़ों पीड़ित परिवारों, घायल बचे लोगों और बीमा कंपनियों ने मुकदमा दायर किया है.

सऊदी अरब ने क्या दी दलील

सऊदी अरब का कहना है कि उसका इन हमलों से कोई लेना-देना नहीं है. उसके वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि 1990 के दशक में सऊदी अरब और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ साझेदार थे. इस हमले के बाद सऊदी सरकार ने ओसामा बिन लादेन की नागरिकता भी छीन ली थी. 9/11 से पहले किसी भी देश ने बिन लादेन के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई नहीं की थी.

US से मिलकर सऊदी ने लादेन के खिलाफ की थी कार्रवाई

सऊदी के वकील ने यह भी कहा कि खुद सऊदी अरब भी आतंकवाद का शिकार रहा है, इसलिए इन आरोपों को जोड़ना गलत है. सऊदी अरब के वकील माइकल केलॉग ने पिछले साल दलील दी थी कि देश ने अल-कायदा और बिन लादेन के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर कदम उठाए थे.

पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या दी दलील

दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों और उनके वकीलों का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी धार्मिक नेता और अधिकारी आतंकियों को गुप्त रूप से मदद कर रहे थे. उन्होंने हाईजैकर्स को अमेरिका में बसने, पढ़ने और ट्रेनिंग लेने में सहायता दी. यह मदद सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि आर्थिक और व्यवस्थागत (Logistic) स्तर पर थी. इन्हीं कारणों से 9/11 की साजिश को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका. पीड़ित परिवारों की तरफ से केस लड़ रही Kreindler & Kreindler लॉ फर्म ने जज के फैसले का स्वागत किया. फर्म का कहना है कि यह फैसला पीड़ितों की लंबे समय से चली आ रही न्याय की लड़ाई में बड़ी उपलब्धि है.

9/11 हमले के बाद के बाद अब तक क्या हुई कार्रवाई

9/11 हमले के बाद से कई देशों और संगठनों पर मुकदमे दर्ज हुए. इनमें अल-कायदा, तालिबान और ईरान जैसे नाम शामिल हैं. इनमें से कुछ को अदालत ने अनुपस्थित रहने पर दोषी भी माना है. लेकिन सऊदी अरब का मामला जटिल रहा है क्योंकि यह अमेरिका का अहम सहयोगी है. इसी वजह से मुकदमा कई बार अटकता रहा. 2016 में अमेरिकी कांग्रेस ने कानून बनाया, जिससे विदेशी देशों के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में मुकदमा दायर करना आसान हुआ, तभी से पीड़ित परिवारों ने सऊदी अरब के खिलाफ फिर से केस तेज किया.