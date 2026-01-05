यूरोप से मिडिल ईस्ट तक जंग की आग, यमन में सऊदी समर्थित बलों का बड़ा दावा

UAE backed STC Yemen: यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग की आग सुलग रही है. इस बीच सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकारी सैनिकों ने ऐलान किया है कि उन्होंने UAE समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (STC) से हद्रामौत और अल-महारा प्रांतों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है. यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशाद मोहम्मद अल-अलीमी द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के मुताबिक, सऊदी समर्थित होमलैंड शील्ड बलों ने शुक्रवार को शुरू हुए एक ऑपरेशन के बाद सऊदी अरब की सीमा से लगे प्रांत में सभी सैन्य और सुरक्षा स्थलों पर फिर से कब्ज़ा करके "रिकॉर्ड सफलता" हासिल की है.

अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कब्ज़े के बाद हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल-खानबाशी ने कहा कि उन्होंने सेयून शहर से अपने आधिकारिक कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया है. अपने बयान में अल-अलीमी ने कहा कि उन्होंने अल-खानबाशी से फोन पर बात की और हद्रामौत के स्थानीय नेतृत्व के जिम्मेदार प्रदर्शन और प्रमुख स्थलों को बहाल करने और सुरक्षित करने में होमलैंड शील्ड बलों की त्वरित सफलता की तारीफ की. उन्होंने आगे कहा कि ये प्रयास स्थितियों को सामान्य बनाने, सेवाओं की वापसी को सुविधाजनक बनाने और नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने में मदद करेंगे.

बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति अल-अलीमी ने हद्रामौत के लोगों से संस्थानों और सार्वजनिक सुविधाओं की रक्षा में स्थानीय अधिकारियों और होमलैंड शील्ड बलों का समर्थन करने का आह्वान किया. उन्होंने उनसे सामाजिक शांति बनाए रखने का आह्वान किया, इस तरह से कि सामुदायिक साझेदारी मजबूत हो और कानून का शासन बना रहे." बयान में आगे कहा गया है कि अल-अलीमी ने अल-महारा के गवर्नर मोहम्मद अली यासर से भी फोन पर बात की, जिसके दौरान उन्हें प्रांत में समग्र स्थिति और सैन्य शिविरों और संप्रभु सुविधाओं को होमलैंड शील्ड बलों और स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करने की चल रही व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई.

उन्होंने कहा कि ये कदम सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करेंगे, सार्वजनिक और निजी हितों की रक्षा करेंगे और सामाजिक शांति बनाए रखेंगे. बयान में कहा गया है, "उन्होंने अल-महराह में स्थानीय अथॉरिटी के प्रयासों और मौजूदा हालात को संभालने में उनकी ज़िम्मेदारी की भावना की तारीफ़ की, जिसमें तनाव कम करने और बातचीत को प्राथमिकता दी गई और किसी भी सुरक्षा या मानवीय नतीजों से बचा गया. उन्होंने राज्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करने और गवर्नर के हितों, सुरक्षा और स्थिरता को सबसे ऊपर रखने में अल-महराह के लोगों की सम्मानजनक भूमिका के लिए गहरी सराहना व्यक्त की."

अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अल-खानबाशी ने "टेकिंग ओवर द कैंप्स" नाम के एक मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मिलिट्री ठिकानों पर कंट्रोल करना था. अल अरबिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि होमलैंड शील्ड बलों ने वादी हद्रामौत को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है और अब हद्रामौत पठार और सेयून और मुकल्लाम के बीच सड़क पर बचे हुए STC से जुड़े बलों का पीछा कर रहे हैं. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्थिति दस साल पहले शुरू हुई थी जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में कंट्रोल कर चुके हूतियों से लड़ने के लिए एक गठबंधन का नेतृत्व किया था.