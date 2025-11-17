Saudi Bus Accident: मरने वालों की तादाद 44; दिल्ली, हैदराबाद और रियाद में इन Helpline नम्बर्स पर लें जानकारी

हैदराबाद: सऊदी अरब में बस में आग लगने से मारे गए 44 भारतीय नागरिकों की हृदय विदारक घटना के बाद जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. भारतीय महावाणिज्य दूतावास में एक 24x7 कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन का नम्बर इस तरह है: 8002440003 (टोल फ्री) 0122614093 0126614276 0556122301 (व्हाट्सएप)".

तेलंगाना सरकार ने नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है. तेलंगाना भवन के सीनियर अफसर सऊदी अरब के रियाद स्थित भारतीय दूतावास के सीधे संपर्क में हैं. हादसे की पूरी जानकारी जुटाने और यह तस्दीक करने के कोशिश जारी हैं कि तेलंगाना के कितने लोग इसमें शामिल थे.

तेलंगाना भवन, नई दिल्ली स्थित कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर:

Add Zee News as a Preferred Source

वंदना, रेजिडेंट कमिश्नर की निजी सचिव और संपर्क प्रमुख: +91 98719 99044

सीएच. चक्रवर्ती, जनसंपर्क अधिकारी: +91 99583 22143

रक्षित नेल, संपर्क अधिकारी: +91 96437 23157

तेलंगाना सरकार ने बस दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को उचित जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हैदराबाद स्थित सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है.

नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं: +91 79979 59754 और +91 99129 19545

तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अफसर सोमवार तड़के मदीना के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए उमराह तीर्थयात्रियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतावास के संपर्क में थे. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, अधिकारियों ने जेद्दा स्थित महावाणिज्य दूतावास और रियाद स्थित उप राजदूत से बात की और इस बारे में पूरी जानकारी मांगी कि क्या पीड़ितों में तेलंगाना के कोई तीर्थयात्री हैं, और यदि हाँ, तो कितने हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सोमवार तड़के मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस के एक डीजल टैंकर से टकरा जाने से कम से कम 44 भारतीय उमराह तीर्थयात्रियों के मारे जाने की आशंका है.

यह घटना भारतीय समयानुसार रात लगभग 1.30 बजे मुफ़रीहाट नामक स्थान पर हुई थी.

इसे भी पढ़ें: Madinah Accident: डीजल टैंकर से टकराई हाजियों की बस, हैदराबाद के 42 लोगों की मौत

परिजनों और टूर ऑपरेटरों के मुताबिक, मक्का में अपना उमराह (छोटी तीर्थयात्रा) पूरा करने के बाद यात्री इतवार की रात मदीना के लिए रवाना हुए थे. अल-मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजाज ने कहा कि तीर्थयात्रियों में से एक मोहम्मद शोएब जलती हुई बस से कूद गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बस चालक भी बस से कूदकर भाग गया. दुर्घटना कैसे हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

तीर्थयात्रियों के उन रिश्तेदारों में से एक मोहम्मद तहसीन ने कहा, "हमारे परिवार के सात सदस्य तीर्थयात्रियों के समूह में शामिल थे. इनमें मेरे ससुर, ननद, सहोदर भाई और उनका बेटा शामिल थे." तहसीन ने कहा कि भारत सरकार को शवों को लाने की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हालांकि, अगर यह मुमकिन नहीं है, तो मदीना में उनके दफ़न की व्यवस्था की जानी चाहिए."

हादसे के बाद एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से बहुत दुखी हूँ. मेरी संवेदनाएँ उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ."

मुस्लिम माइनॉरिटी की ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें https://zeenews.india.com/hindi/zeesalaam