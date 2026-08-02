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ईरान पर 'बड़े हमले' की तैयारी में अमेरिका? बेचैन सऊदी अरब, MBS ने ट्रंप को मिलाया फोन

Saudi Arabia on Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सऊदी अरब ने ईरान पर अमेरिका के संभावित बड़े हमले की योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है. खबरों के मुताबिक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उनसे बड़े पैमाने पर हमला न करने की गुजारिश की.

Written ByTauseef Alam
Published: Aug 02, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:25 AM IST
ईरान पर 'बड़े हमले' की तैयारी में अमेरिका? बेचैन सऊदी अरब, MBS ने ट्रंप को मिलाया फोन

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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