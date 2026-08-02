ईरान पर 'बड़े हमले' की तैयारी में अमेरिका? बेचैन सऊदी अरब, MBS ने ट्रंप को मिलाया फोन

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Saudi Arabia on Iran War: मिडिल ईस्ट में पिछले चार महीनों से तनाव बना हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है. ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहा है. हाल ही में ईरान ने एक हमला किया जिसमें दो अमेरिकी सैनिक मारे गए. इसके जवाब में अमेरिका ने पलटवार करते हुए तेहरान पर मिसाइलें और गोले बरसाए. इस तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी कर दी है, जिससे भारी अफरा-तफरी मच गई है और तेल और गैस की भारी किल्लत हो गई है.
इस बीच, अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की योजना बनाई है. अमेरिका के इस कदम से सऊदी अरब और कई दूसरे मुस्लिम देश बेचैन हो गए हैं. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उनसे ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला न करने की गुजारिश की है. अमेरिका के दो अधिकारियों और फ़ोन कॉल की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने इस बातचीत की पुष्टि की है. सूत्र ने 'Axios' को बताया, "सऊदी अरब ने अमेरिका की इस योजना को लेकर गंभीर चिंता जताई है और पूरी योजना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है."
जॉर्डन पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव
दरअसल, जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान के मिसाइल हमले और होर्मुज में शिपिंग में रुकावट के जवाब में ट्रंप बहुत सख्त रुख अपना रहे हैं. वह आने वाले दिनों में ईरान की एनर्जी सुविधाओं पर बड़े हमले करने पर विचार कर रहे हैं. इस बातचीत की जानकारी रखने वाले एक और सूत्र ने बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से हमलों को रोकने की अपील की है. हालांकि, व्हाइट हाउस और वाशिंगटन में सऊदी दूतावास, दोनों ने ही इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.
ईरान ने दिया पलटवार की धमकी
इससे पहले, बुधवार को ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी. जराए के मुताबिक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के पक्ष में है. वहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो वह इजरायल और खाड़ी देशों में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ठिकानों पर हमला करेगा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात की. अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में अराघची ने सऊदी विदेश मंत्री से कहा, "ईरान की सेनाएं अमेरिका या इजरायल की किसी भी कार्रवाई, या ऐसी कार्रवाइयों में क्षेत्रीय देशों की भागीदारी का करारा और उचित जवाब देंगी."
ईरान और अमेरिका के बीच क्यों नहीं बन पाई बात?
गौरतलब है कि सऊदी अरब के साथ-साथ कतर, यूएई, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी अमेरिका और ईरान पर मध्य पूर्व में युद्ध टालने के लिए दबाव डाल रहे हैं. शनिवार को कतर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनाने की कोशिश में ईरानी विदेश मंत्री, व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकोफ और ओमान के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बातचीत की. लेकिन, दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हुई है.