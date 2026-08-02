ईरान पर 'बड़े हमले' की तैयारी में अमेरिका? बेचैन सऊदी अरब, MBS ने ट्रंप को मिलाया फोन

ईरान ने दिया पलटवार की धमकी

इससे पहले, बुधवार को ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की थी. जराए के मुताबिक, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ मुद्दे को सुलझाने और तनाव कम करने के पक्ष में है. वहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका हमला करता है, तो वह इजरायल और खाड़ी देशों में एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ठिकानों पर हमला करेगा. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों से बात की. अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में अराघची ने सऊदी विदेश मंत्री से कहा, "ईरान की सेनाएं अमेरिका या इजरायल की किसी भी कार्रवाई, या ऐसी कार्रवाइयों में क्षेत्रीय देशों की भागीदारी का करारा और उचित जवाब देंगी."