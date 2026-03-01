ईरान सुप्रीम लीडर की हत्या के पीछे सऊदी किंग MBS? ट्रंप को किया था मजबूर!

Middle East Conflict: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद कई चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं. सुप्रीम लीडर को तब निशाना बनाया गया जब वह अपने दो सबसे करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों अली शमखानी (सीनियर एडवाइजर) और मोहम्मद पाकपुर (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हेड के साथ मीटिंग कर रहे थे. रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस मीटिंग के दौरान एयरस्ट्राइक में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस टाइमिंग को बहुत स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है, क्योंकि मीटिंग में ईरान की सिक्योरिटी और काउंटर-टेररिज्म स्ट्रैटेजी पर चर्चा होने की उम्मीद थी.

वहीं, कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि न सिर्फ अमेरिका और इजरायल, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश सऊदी अरब भी सुप्रीम लीडर की हत्या के पीछे था. अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अमेरिकी सोर्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव डाला था.

यह भी पढ़ें:- ईरान के सुप्रीम लीडर का भारत से है खास रिश्ता, सीएम योगी के राज्य से है कनेक्शन

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय US और ईरान के बीच एक संभावित समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सऊदी लीडरशिप ने इसे ईरान के मजबूत होने के मौके के तौर पर देखा और तुरंत मिलिट्री एक्शन लेने की मांग की. हालांकि, सऊदी अरब ने इन आरोपों पर ऑफिशियली कोई जवाब नहीं दिया है. इस मामले में तीन बड़े दावों पर चर्चा हो रही है. पहला, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को हमला करने के लिए मनाने के लिए बार-बार फोन किया और कहा कि यह सही समय है.

यह भी पढ़ें:- ईरान के हमले से दहला नेतन्याहू का देश, इजरायल के दोस्त भी हो गए हैं बर्बाद

सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने भी बनाया था दबाव

दूसरा, जनवरी 2026 में पब्लिश हुई एक एक्सियोस रिपोर्ट में कहा गया था कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस का दौरा किया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें ईरान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की गई. तीसरा, यह भी दावा किया गया कि सऊदी लीडरशिप को डर था कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया, तो ईरान भविष्य में और भी मजबूत हो जाएगा, जिससे सऊदी तेल प्लांट्स के लिए खतरा पैदा हो जाएगा.

ईरान और सऊदी की दुश्मनी कोई नई बात नहीं

गौरतलब है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है. 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो गए, जिससे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना. 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने इराक का साथ दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया. 1988 में हज के दौरान ईरानी तीर्थयात्रियों और सऊदी सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में लगभग 400 लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर ईरानी थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए.

मिडिल ईस्ट में दो सबबसे बड़े दुश्मन

मिडिल ईस्ट में असर के लिए मुकाबला भी इस दुश्मनी का एक बड़ा कारण रहा है. सऊदी अरब सुन्नी-बहुल देश है, जबकि ईरान शिया-बहुल देश है. क्षेत्रीय राजनीति में, दोनों देशों ने अलग-अलग गुटों और सहयोगियों के ज़रिए अपना असर बढ़ाने की कोशिश की है. ईरान ने यमन, लेबनान और सीरिया जैसे देशों में अपने सहयोगियों के ज़रिए अपना असर बढ़ाया है, जिन्हें सऊदी अरब अपने फायदों के लिए खतरा मानता है.