Delhi Blast के बाद भारत को मिला मुस्लिम मुल्कों का समर्थन, सऊदी और ईरान समेत कई देशों ने जारी किया बयान

Delhi blast: भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किले के नजदीक बीते सोमवार को एक कार में भीषण धमाका हुआ. इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए. इस धमाके के बाद पूरा देश गम और गुस्से में डूबा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह एक आतंकवादी हमला था. इस धमाके के बाद दुनिया भर के बड़े मुस्लिम देशों ने भारत का समर्थन किया है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई है.

सऊदी अरब ने इस धमाके में मारे गए लोगों और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. वहीं, यूनाइटेड अरब अमिरात (UAE) ने भी इस दुख की घरी में भारत का समर्थन किया. UAE के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में हुए कार धमाके की कड़ी निंदा की और कहा कि वह किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा को अस्वीकार करता है.

सऊदी और UAE के बाद कतर, मालदीव और ईरान ने भी भारत का समर्थन किया है और इस कार धमाके की निंदा की है. बता दें कि नई दिल्ली में मौजूद ईरानी दूतावास ने लाल किला कार धमाके पर एक बयान जारी किया. इस बयान में लाल किला कार धमाके में मारे गए और घायल लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया. साथ ही घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की दुआ की और पीड़ित परिवारों के लिए सब्र की दुआ की.

लाल किला कार धमाके के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट किया. इस पोस्ट में मुइज्जू ने लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट में मारे गए लोगों की खबर से वह दुखी हैं. साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. गौरतलब है कि लाल किला कार धमाके के बाद जांच एजेंसियां साक्ष्य जुटाने में लगी हैं, जल्द ही इस घटना के पीछे की सच्चाई देश और दुनिया के सामने लाई जाएगी.