/सऊदी अरब में दिखा मुहर्रम का चांद, शुरू हुआ इस्लामी नया साल 1448 हिजरी

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Muharram 2026: सऊदी अरब में सोमवार 15 जून की शाम मुहर्रम 1448 हिजरी का चांद दिखाई दे गया है. इसके साथ ही इस्लामी नए साल की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है. सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 15 जून जिलहिज्जा महीने का आखिरी दिन था, जबकि 16 जून 2026 को मुहर्रम का पहला दिन और नया इस्लामी वर्ष 1448 हिजरी शुरू होगा. सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) के मुताबिक, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद देखे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक घोषणा की. इस मौके पर अदालत ने पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए एकता, अमन और खुशहाली की दुआ भी की. साथ ही सऊदी नेतृत्व और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कामयाबी की कामना की गई.
इस्लामी कैलेंडर का नया साल हिजरत की ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है. वर्ष 622 ईस्वी में पैगंबर हजरत मुहम्मद (SAW) और उनके साथियों ने मक्का से मदीना की ओर हिजरत की थी. इस्लामी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब ने 639 ईस्वी में इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का आधार बनाया था. मुहर्रम इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक माना जाता है. इस महीने को इबादत, सब्र और आत्मचिंतन का महीना माना जाता है. कई मुस्लिम देशों में इस्लामी नए साल के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया जाता है.
क्या होता है यौमे आशूरा?
सुन्नी मुसलमानों के बीच मुहर्रम के पहले दिनों और विशेष रूप से आशूरा के दिन रोजा रखने की परंपरा भी प्रचलित है. मुहर्रम के पहले दस दिनों का विशेष महत्व है. खासकर शिया मुस्लिम समुदाय के लिए यह गम और अकीदत का महीना माना जाता है. इसी महीने की 10 तारीख, जिसे यौमे आशूरा कहा जाता है, पर हजरत इमाम हुसैन (अ.स.) की शहादत हुई थी. इमाम हुसैन, पैगंबर मुहम्मद (SAW) के नवासे थे, जिन्होंने 680 ईस्वी में कर्बला की जंग में सत्य और न्याय के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी.
इमाम हुसैन की शहादत दुनिया में किया जाता है याद
इमाम हुसैन की शहादत को आज भी पूरी दुनिया में याद किया जाता है. शिया समुदाय मुहर्रम के दौरान मजलिस, मातम, जुलूस और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है. लाखों जायरीन इराक के कर्बला शहर में स्थित इमाम हुसैन के रौजे पर हाजिरी देने पहुंचते हैं. मुहर्रम सिर्फ इस्लामी नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह त्याग, बलिदान, इंसाफ और मानवता के लिए संघर्ष के संदेश को भी याद दिलाता है. यही कारण है कि हर साल दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस महीने को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाते हैं.