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सऊदी अरब में दिखा मुहर्रम का चांद, शुरू हुआ इस्लामी नया साल 1448 हिजरी

Muharram ka Chand: सऊदी अरब में मुहर्रम 1448 हिजरी का चांद दिखाई देने के बाद इस्लामी नए साल की शुरुआत का ऐलान कर दिया गया है. मुहर्रम इस्लाम के सबसे पवित्र महीनों में से एक है और इसका विशेष संबंध कर्बला और यौमे आशूरा से माना जाता है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 16, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:37 AM IST
सऊदी अरब में दिखा मुहर्रम का चांद, शुरू हुआ इस्लामी नया साल 1448 हिजरी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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