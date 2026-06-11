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Saudi Turkey Railway Agreement: उसमानी सलतनत द्वारा साल 1908 में चालू किया गया हेजाज रेलवे रूट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद यह रूट बंद हो गया. अब 125 साल बाद इसे एक आधुनिक कॉरिडोर के रूप में फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई. इसका मकसद एक वैकल्पिक वैश्विक व्यापार कॉरिडोर बनाना. इसको लेकर इसी साल अप्रैल महीने में ही तुर्की, सीरिया और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ था. अब बीते मंगलवार (9 जून) को सऊदी और तुर्की के बीच रेलवे परियोजना पर समझौता हुआ है.
तुर्की के ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री अब्दुलकादिर उरालोलु समझौतों पर दस्तखत करने के लिए रियाद गए, जहां दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने रेलवे समझौते पर हस्ताक्षर किया. इस समझौते से इजरायल को बाहर रखा गया है. यह रेलवे रूट तुर्की, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी और ओमान से होकर गुजरेगा और यूरोप और हिंद महासागर तक व्यापार कॉरिडोर के रूप में काम करेगी.
सऊदी अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता सऊदी अरब की नेशनल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी और नेशनल डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए 'विज़न 2030' प्लान के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है, जिनका मकसद सऊदी अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाले ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर स्थापित करना है.
गौरतलब है कि उसमानी सलतनत के सुल्तान अब्दुलहमीद द्वितीय ने साल 1900 में हेजाज रेलवे परियोजना शुरू शुरू कराई थी. इस रेल रूट पर पहली बार 1908 में ट्रेन चली थी. यह रूट इस्तांबुल से होते हुए सीरिया की राजधानी दमिश्क और सऊदी अरब के मदीना को जोड़ता था. साथ ही इसकी एक ब्रांच लाइन इजरायल के हाइफा तक भी जाती थी. खास तौर पर हज यात्रियों की तीर्थयात्रा को आसान बनाने के लिए इस रूट को बनाया गया था, जिससे 40 दिन की यात्रा 5 दिन में हो गई थी.