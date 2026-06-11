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तुर्की और सऊदी के बीच ऐतिहासिक रेल समझौता; 125 साल पुरानी हेजाज रेलवे की वापसी तय

Saudi Turkey Railway Agreement: करीब 125 साल पहले शुरू हुआ ऐतिहासिक हेजाज रेलवे रूट अब आधुनिक व्यापार कॉरिडोर के रूप में दोबारा जीवित होने की ओर बढ़ रहा है. तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया और जॉर्डन समेत कई देशों के सहयोग से यह परियोजना एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हुए व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय संपर्क को नई मजबूती दे सकती है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 11, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:28 AM IST
तुर्की और सऊदी के बीच ऐतिहासिक रेल समझौता; 125 साल पुरानी हेजाज रेलवे की वापसी तय

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