Saudi Turkey Railway Agreement: उसमानी सलतनत द्वारा साल 1908 में चालू किया गया हेजाज रेलवे रूट को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद यह रूट बंद हो गया. अब 125 साल बाद इसे एक आधुनिक कॉरिडोर के रूप में फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई. इसका मकसद एक वैकल्पिक वैश्विक व्यापार कॉरिडोर बनाना. इसको लेकर इसी साल अप्रैल महीने में ही तुर्की, सीरिया और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ था. अब बीते मंगलवार (9 जून) को सऊदी और तुर्की के बीच रेलवे परियोजना पर समझौता हुआ है.