Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3163373
Zee SalaamMuslim Worldइंडोनेशिया में पकड़ा गया खतरनाक डॉन, स्पेन भेजने पर सस्पेंस बरकरार

इंडोनेशिया में पकड़ा गया खतरनाक डॉन, स्पेन भेजने पर सस्पेंस बरकरार

Indonesia News: इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार स्कॉटिश अपराध सरगना स्टीवन लायंस का स्पेन प्रत्यर्पण दूसरी बार टाल दिया गया है. उसे इंटरपोल के रेड नोटिस पर पकड़ा गया था और स्पेन में हत्या व ड्रग तस्करी मामलों में वांछित है. अधिकारियों के मुताबिक देरी का कारण उसके कथित साथियों की जांच हो सकता है, जो अभी भी बाली में मौजूद बताए जा रहे हैं. लायंस पर अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क चलाने और यूरोप व मध्य पूर्व में फर्जी कंपनियों के जरिए धन शोधन का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी इंडोनेशिया, स्पेन और स्कॉटलैंड की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 02, 2026, 10:29 PM IST

Trending Photos

इंडोनेशिया में पकड़ा गया खतरनाक डॉन, स्पेन भेजने पर सस्पेंस बरकरार

Indonesia News: इंडोनेशियाई अधिकारियों ने गुरुवार (2 अप्रैल) को लगातार दूसरे दिन बाली में गिरफ्तार किए गए एक कथित स्कॉटिश क्राइम बॉस को स्पेन प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया टाल दी. पुलिस अब उसके उन कथित साथियों की जांच कर रही है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अभी भी इस रिसॉर्ट द्वीप पर ही मौजूद हैं. स्टीवन लायंस (45 वर्ष) को कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य बताया है. उसे गुरुवार देर रात दोहा के रास्ते स्पेन भेजा जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही बिना कोई कारण बताए उसके प्रत्यर्पण को स्थगित कर दिया गया था.

बाली के आव्रजन कार्यालय के प्रवक्ता हुसनन हंदानो ने बताया कि लायंस को हवाई अड्डे से वापस लाकर बाली पुलिस की हिरासत में सौंप दिया गया है. उन्होंने इस कदम का कोई कारण बताने से इनकार कर दिया और मामले की "संवेदनशीलता" का हवाला दिया. स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस बार हुई देरी का संबंध पुलिस की चल रही जांच से है. लायंस को शनिवार को सिंगापुर से आने पर हिरासत में लिया गया था. इंडोनेशियाई आव्रजन विभाग ने स्पेन के अनुरोध पर जारी किए गए इंटरपोल के 'रेड नोटिस' के आधार पर उसे चिह्नित किया था.

'रेड नोटिस' एक अंतरराष्ट्रीय अलर्ट होता है, जिसके ज़रिए किसी संदिग्ध को प्रत्यर्पण के उद्देश्य से गिरफ्तार करने की मांग की जाती है. बाली आव्रजन कार्यालय के प्रमुख बुगी कुरनियावान ने बताया कि लायंस बाली में अपने दो साथियों के साथ आया था, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे अभी भी इसी द्वीप पर मौजूद हैं; हालांकि, लायंस ने अधिकारियों को बताया था कि वह अकेला ही यात्रा कर रहा था. उन्होंने बताया कि स्पेन की इंटरपोल ने इन दोनों व्यक्तियों की पहचान उसी आपराधिक गिरोह के सदस्यों के रूप में की है, लेकिन उनके खिलाफ न तो कोई गिरफ्तारी वारंट जारी है और न ही कोई इंटरपोल 'रेड नोटिस'.

Add Zee News as a Preferred Source

आव्रजन और पुलिस अधिकारियों ने इससे पहले बताया था कि लायंस की यह बाली की दूसरी यात्रा थी, जिसके चलते अधिकारियों को संदेह है कि वह इंडोनेशिया में मादक पदार्थों की तस्करी के बाज़ार का जायज़ा ले रहा था. बाली पुलिस के प्रवक्ता आर्य सांडी ने इस जांच के संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. 'लायंस क्राइम फैमिली' का कथित सरगना माने जाने वाला लायंस मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला है और स्पेन तथा ब्रिटेन के अधिकारी लंबे समय से उसकी तलाश कर रहे थे. 2024 में स्पेन में हुई एक हत्या के बाद से वह लगभग दो वर्षों से स्पेन की वांछित सूची में था.

बाली पुलिस प्रमुख डैनियल आदित्यजय ने कहा कि लियोन्स की गिरफ्तारी इंडोनेशियाई, स्पेनिश और स्कॉटिश अधिकारियों की संयुक्त जांच का हिस्सा थी. पुलिस का आरोप है कि लियोन्स स्कॉटलैंड से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा था जो स्पेन और यूके के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों को नियंत्रित करता था. अधिकारियों को यह भी संदेह है कि समूह ने स्पेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, दुबई, कतर, बहरीन और तुर्की सहित यूरोप और मध्य पूर्व में फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी की. 

बाली में उसकी गिरफ्तारी से पहले, स्कॉटलैंड और स्पेन की पुलिस ने जांच से संबंधित समन्वित छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप कई गिरफ्तारियां हुईं. तुर्की, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में अतिरिक्त संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. स्कॉटिश मीडिया ने बताया है कि लियोन्स 2006 में ग्लासगो में हुई गोलीबारी में बच गया था जिसमें उसके चचेरे भाई की मौत हो गई थी, बाद में वह स्पेन चला गया और अंततः दुबई में बस गया. पिछले साल, उनके भाई और एक सहयोगी की दक्षिणी स्पेन के फुएंगिरोला में एक समुद्र तट पर स्थित बार में हुई गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी, जिसे अधिकारियों ने संदिग्ध गैंगवार हमला बताया था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Indonesia NewsIndonesia crime syndicatemuslim world newsToday News

Trending news

Indonesia News
इंडोनेशिया में पकड़ा गया खतरनाक डॉन, स्पेन भेजने पर सस्पेंस बरकरार
USA loss in Iran War
न होर्मुज़ खुला, न ईरान झुका; बस टूट गया खुशफहमी में जीने वाले एक महाबली का घमंड!
Israel War Crime In Lebanon
गज़ा के साथ लेबनान में भी नेतन्याहू ने किया था युद्ध अपराध, दर्ज हुआ मुकदमा
New Delhi
शोभा यात्रा पर मुसलमान बरसा रहे थे फूल; उपद्रवियों ने मस्जिद पर चढ़कर फहरा दिया भगवा!
burkina faso news
Burkina Faso: गोलियों के बीच गुम होती ज़िंदगियां: संघर्ष में पिस रही अवाम
Maulana Abdullah Arrest Update
मौलाना अब्दुल्लाह की गिरफ्तारी से गरमाया माहौल, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने की बड़ी मांग
Pakistan Afghanistan Ceasefire
बारूद के बीच शांति की पहल; पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर वार्ता
Maharashtra news
5 % मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर हाईकोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
india iran relations
“भारत इंसानियत की धरती, हम साथ हैं”, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का बड़ा बयान
Mecca Airport Project
अब हाजियों को नहीं होगी दिक्कत, मक्का एयरपोर्ट से खत्म होगा लंबा इंतजार