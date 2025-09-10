ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायल का दूसरा बड़ा हमला? गज़ा तक मदद पहुंचाना चाहता है यह समूह
ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायल का दूसरा बड़ा हमला? गज़ा तक मदद पहुंचाना चाहता है यह समूह

Global Sumud Flotilla: ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला समूह से जुडे जहाज़ पर दो दिनों में दो अलग-अलग हमले हिए हैं. ये हमले ड्रोन से किए जा रहे हैं. लोगों का मानना है कि इन हमलों के पीछे इजरायल का हाथ हैं. हालांकि इजरायल ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 10, 2025, 07:43 AM IST

Global Sumud Flotilla: गज़ा की मदद के लिए जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला (GSF) पर दूसरी बार हमला हुआ है. इससे पहले सोमवार (8 सितंबर)  को ट्यूनिसिया में GSF के मुख्य जहाज़ पर ड्रोन से हमला हुआ था. खबर है कि ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के एक अन्य जहाज़ (बोट) पर दूसरा ड्रोन हमला हुआ है. इस घटना की  पुष्टि ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला ने की है. लोग इस हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बता रहे हैं. हालांकि इजरायल ने अधिकारिक रूप से इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. 

दरअसल, ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के तहत 44 देशों से 300 लोगों का समूह समुद्र के रास्ते गज़ा तक मदद पहुचाने की कोशिश कर रहा है. इस बीच उनके समूह पर दो बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं. इस अभियान का मकसद इजरायली घेराबंदी को तोड़ते हुए गज़ा तक पहुंचना और वहां पर मानवीय सहायता पहुंचाना है. इस अभियान में अंतरराष्ट्रीय पत्रकार, नेता, अंतरराष्ट्रीय एक्टविस्ट और अन्य बुद्धिजीवी शामिल हैं. 

इस हमले के बाद एक फिलिस्तीनी कार्यकर्ता और ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के संचालन समिति के सदस्य सैफ अबुकेशेक का कहना है कि इस समूह के जहाजों पर दो अलग-अलग ड्रोन हमले हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि इन हमलों के बावजूद फ्लोटिला अभियान से जुड़े जहज़ (बोट) अभी भी रवाना हो रहे हैं.

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के संचालन समिति के सदस्य सैफ अबुकेशेक ने अल जजीरा से बातचीत के दौरान बताया कि इजरायल की नरसंहारवादी सरकार पिछले 78 सालों से फिलिस्तीनियों पर बमबारी कर रही है. अबुकेशेक ने आगे कहा कि पिछले 22 महीनों से इजरायली सरकार दुनिया के सामने फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी हर रोज़ एक बेहतर दिन की उम्मीद में जागते हैं.

ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला अभियान के संचालन समिति के सदस्य सैफ अबुकेशेक ने इस नाव पर हुए ड्रोन हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के धैर्य से प्रेरित हैं, तो हम सिर्फ दो घटनाओं से कैसे हार मान सकते हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

war on gazaGaza Newssecond drone attack on GSFDrone Attack on GSFmuslim world newsToday News

