दिल्ली में दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक, मुस्लिम देशों के मंत्रियों का भव्य स्वागत

India Arab Relations: भारत-अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हो रही है और IAFMM बैठक में भाग लेने के लिए कई विदेश मंत्री शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, सुल्तान बिन साद अल मुरैखी का भारत में स्वागत करते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा, "दूसरे भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचने पर कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, सुल्तान बिन साद अल मुरैखी का हार्दिक स्वागत है. उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी."

लीबिया के विदेश मंत्री, एलताहेर एस एम एल्बोर और सोमालिया के विदेश मंत्री, अब्दिसलाम अली भी शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. लीबिया के विदेश मंत्री का स्वागत करते हुए विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक और नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी हमारे द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में सकारात्मक गति प्रदान करेगी."

इसके अलावा, सोमाली विदेश मंत्री अहमद मोअलिम फिकी भी भारत पहुंचे हैं. सोमाली विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, "उनकी यात्रा भारत और सोमालिया के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करेगी." गुरुवार को लीग ऑफ अरब स्टेट्स (LAS) के महासचिव अहमद अबुल घेइत, दूसरे भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक और संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे. विदेश मंत्रालय ने मिस्र के राजनेता और राजनयिक, घेइत का गर्मजोशी से स्वागत किया.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव, अहमद अबुल घेइत का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो दूसरे भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक और संबंधित बैठकों के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं. अगले दो दिनों में होने वाली उच्च-स्तरीय बैठकें सभी क्षेत्रों में एक मजबूत भारत-अरब साझेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं." इससे पहले कोमोरोस के विदेश मंत्री म्बे मोहम्मद, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी और सूडान के विदेश मंत्री मोहिद्दीन सलीम अहमद इब्राहिम भी दूसरे भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे थे.

भारत शनिवार को दूसरी IAFMM की मेजबानी करने वाला है. भारत और UAE द्वारा मिलकर आयोजित की जा रही इस बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के सेक्रेटरी-जनरल शामिल होंगे. खास बात यह है कि IAFMM से पहले शुक्रवार को चौथी भारत-अरब सीनियर अधिकारियों की बैठक हो रही है. दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक से मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और साझेदारी को बढ़ाने की उम्मीद है. खास बात यह है कि भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है.

ऐसी पहली बैठक 2016 में बहरीन में हुई थी. पहली बैठक के दौरान, नेताओं ने सहयोग के पांच मुख्य क्षेत्रों – अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति – की पहचान की थी और इन क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों का प्रस्ताव दिया था. विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्थागत तंत्र है, जिसे मार्च 2002 में औपचारिक रूप दिया गया था जब भारत और LAS ने बातचीत की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए थे."

इनपुट -IANS