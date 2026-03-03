ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया एडवाइजरी, मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ने की अपील

Iran America War: ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऐसेट और सैन्य बेसों को निशाना बना रहा है. इसके अलावा ईरान अमेरिकी दूतावास और होटलों में पनाह लिए अमेरिकी अधिकारियों पर भी ड्रोन हमला कर रहा है. युद्ध के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एक अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अमेरिकी नागरिकों से "गंभीर सुरक्षा जोखिमों" के कारण एक दर्जन से ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों से "अभी निकल जाने" के लिए कहा गया है.

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो मैसेज शेयर करते हुए अपने नागरिकों से खास अपील की है. उन्होंने इस वीडियो मैसेज के जरिए मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को "गंभीर सुरक्षा जोखिमों" का हवाला देते हुए संबंधित देशों से तुरंत निकलने की अपील की है. उसी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा "मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी नागरिकों के लिए: आपकी सुरक्षा हमारी नंबर एक प्राथमिकता है. STEP अलर्ट पाने के लिए http://step.state.gov पर साइन अप करें. @TravelGov पर जानकारी लें और आप डिपार्टमेंट को +1-202-501-4444 पर 24/7 कॉल कर सकते हैं."

एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कॉन्सुलर मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी मोरा नामदार ने लिखा, "@SecRubio @StateDept अमेरिकियों से आग्रह करता है कि वे नीचे दिए गए देशों से अभी उपलब्ध कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके निकलें, क्योंकि सुरक्षा को गंभीर खतरा है. जिन अमेरिकियों को कमर्शियल तरीकों से निकलने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की मदद चाहिए, वे हमें 24/7 +1-202-501-4444 (विदेश से) और +1-888-407-4747 (U.S. और कनाडा से) पर कॉल करें. सबसे पास की U.S. एम्बेसी या कॉन्सुलेट से लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पाने के लिए http://step.state.gov पर एनरोल करें," पोस्ट में लिखा था.

यह एडवाइजरी, 2 मार्च को शाम 4 बजे EST पर अपडेट की गई, बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इज़राइल, वेस्ट बैंक और गाजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात और यमन पर लागू होती है। इस बीच, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कन्फर्म किया है कि ईरान के इस इलाके में शुरुआती हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में चल रही दुश्मनी के बीच छह US सर्विस मेंबर एक्शन में मारे गए हैं.