/धमाकों से दहली सीरिया की राजधानी दमिश्क, 4 पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोग घायल

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Syrian Capital Bomb Blasts: सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज (7 जुलाई) को कई धमाके सुने गए और आसमान में धुएं के गुबार उठते हुए दिखाई दिए हैं. इन विस्फोटों में चार पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोग घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक दमिश्क के दौरे के दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जिस होटल में रुकने वाले थे, उसके पास दो धमाके सुने गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाकों के बाद अधिकारियों ने सड़कों को सील कर दिया. इन धमाकों में फिलहाल किसी के मारे जाने की जानकारी नहीं मिली है.
मैक्रों ने सोमवार को सीरियाई लोगों के लिए फ्रांस के समर्थन को दोहराया और एक संप्रभु, एकजुट और शांतिपूर्ण सीरिया की मांग की, जब वे देश की अपनी पहली ऑफिसियल दौरे पर दमिश्क पहुंचे. यह घटना यूरोपीय संघ के किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की सीरिया की पहली ऑफिसियल दौरा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई एक पोस्ट में मैक्रों ने कहा, "मैं सीरियाई लोगों के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता व्यक्त करने आया हूँ. एक ऐसे संप्रभु सीरिया के लिए, जो अपनी विविधता में एकजुट हो और अपने पड़ोसियों के साथ पुर-अम्न तरीके से रहे. आइए, हम सब मिलकर स्थिरता और शांति का एक नया अध्याय शुरू करें."
हाल ही में हुए IED ब्लास्ट में मारे गए थे 5 लोग !
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले, 3 जुलाई को मध्य दमिश्क में पैलेस ऑफ जस्टिस के पास एक कैफे में बम धमाका हुआ था, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे; किसी ने भी तुरंत इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी. दमिश्क के गवर्नर माहेर मारवान इद्लिबी ने कहा कि हमले की जांच चल रही है. उन्होंने तस्दीक की कि कैफे में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाया गया था, और इलाके से भाग रहे कम से कम एक संदिग्ध का पीछा किया गया और उसे पकड़ लिया गया.
इद्लिबी ने आगे कहा कि कुछ "बुरे तत्व" देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार देश के पुनर्निर्माण और आर्थिक व सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने के लिए काम कर रही है. अल जज़ीरा के मुताबिक उन्होंने न तो इसे दहशतगर्द हमला बताया और न ही इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवंत (ISIL), जिसे दाएश के नाम से भी जाना जाता है - जैसे प्रतिबंधित संगठन से जोड़ा.