/धमाकों से दहली सीरिया की राजधानी दमिश्क, 4 पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोग घायल

मैक्रों ने सोमवार को सीरियाई लोगों के लिए फ्रांस के समर्थन को दोहराया और एक संप्रभु, एकजुट और शांतिपूर्ण सीरिया की मांग की, जब वे देश की अपनी पहली ऑफिसियल दौरे पर दमिश्क पहुंचे. यह घटना यूरोपीय संघ के किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की सीरिया की पहली ऑफिसियल दौरा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर की गई एक पोस्ट में मैक्रों ने कहा, "मैं सीरियाई लोगों के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता व्यक्त करने आया हूँ. एक ऐसे संप्रभु सीरिया के लिए, जो अपनी विविधता में एकजुट हो और अपने पड़ोसियों के साथ पुर-अम्न तरीके से रहे. आइए, हम सब मिलकर स्थिरता और शांति का एक नया अध्याय शुरू करें."