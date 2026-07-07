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धमाकों से दहली सीरिया की राजधानी दमिश्क, 4 पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोग घायल

Syrian Capital Bomb Blast: सीरिया की राजधानी दमिश्क में हुए धमाकों से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच शुरू कर दी गई है. इसी बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सीरिया में शांति, स्थिरता और एकता का समर्थन दोहराया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 07, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:48 PM IST
धमाकों से दहली सीरिया की राजधानी दमिश्क, 4 पुलिस अधिकारियों समेत 18 लोग घायल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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