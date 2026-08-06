/शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए शाकिब, कुछ घंटों बाद घर पर पेट्रोल बम से हमला

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Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में ऑडियो लिंक के ज़रिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने देश लौटने की इच्छा जताई. इसके कुछ ही घंटों बाद बुधवार रात बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अवामी लीग के पूर्व सांसद शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया. यह घटना शाकिब अल हसन के शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल रूप से शामिल होने के बाद हुई. मगुरा शहर के केशवमोर इलाके में स्थित शाकिब अल हसन के घर पर यह हमला स्थानीय समयानुसार रात करीब 8:45 बजे हुआ.
स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, घर के दक्षिणी हिस्से में बने लोहे के गेट के ऊपरी हिस्से पर पेट्रोल बम फेंका गया. हमलावरों ने संपत्ति में तोड़फोड़ भी की. हालांकि, ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस अभी तक हमले के पीछे के हमलावरों की पहचान की पुष्टि नहीं कर पाई है. मगुरा सदर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) अब्दुल अल मामून ने कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं. अभी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह पेट्रोल बम था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही असल स्थिति साफ हो पाएगी."
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में अवामी लीग ने कहा कि पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की कीमत घर जलाकर चुकाई जा रही है. पार्टी ने कहा, "नव-फासीवाद ने बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया है." पार्टी ने आरोप लगाया कि दुनिया भर में मशहूर क्रिकेटर शाकिब अल हसन के घर पर हमला पहले से सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था. बयान में यह भी कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, BNP, जमात-ए-इस्लामी और NCP ने मीडियाकर्मियों को इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी.
78 साल की शेख हसीना ने घोषणा की कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच वापस आऊंगी." वह लोकतंत्र की बहाली के लिए गिरफ्तारी या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. "मेरी वापसी का मकसद सत्ता हथियाना नहीं, बल्कि बांग्लादेश को विकास, स्थिरता और खुशहाली की राह पर वापस लाना है." शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 से भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सरकार गिर गई, जिससे उन्हें ढाका छोड़ना पड़ा। पिछले नवंबर में ढाका की एक विशेष अदालत ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. तब से बांग्लादेश लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.
शेख हसीना ने कहा, "अब डर घरों, व्यवसायों और छात्रों तक पहुंच गया है. यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था. मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करती हूं कि वे लोकतंत्र और न्याय के लिए बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हों. संगठित समूहों ने जानबूझकर जन-आंदोलनों को हिंसक राजनीतिक अभियानों में बदल दिया." शेख हसीना के अलावा, उनके बेटे साजीब वाजेद जॉय और पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल के साथ-साथ कई अवामी लीग नेताओं ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. भारत में शेख हसीना के मंत्रियों की मौजूदगी पहले ही एक राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है. बांग्लादेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नई दिल्ली से स्पष्टीकरण मांगा है.