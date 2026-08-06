/शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए शाकिब, कुछ घंटों बाद घर पर पेट्रोल बम से हमला

78 साल की शेख हसीना ने घोषणा की कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं. उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मेरी हत्या कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच वापस आऊंगी." वह लोकतंत्र की बहाली के लिए गिरफ्तारी या मौत का सामना करने के लिए भी तैयार हैं. "मेरी वापसी का मकसद सत्ता हथियाना नहीं, बल्कि बांग्लादेश को विकास, स्थिरता और खुशहाली की राह पर वापस लाना है." शेख हसीना 5 अगस्त, 2024 से भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी सरकार गिर गई, जिससे उन्हें ढाका छोड़ना पड़ा। पिछले नवंबर में ढाका की एक विशेष अदालत ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी. तब से बांग्लादेश लगातार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है.