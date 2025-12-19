Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3046101
Zee SalaamMuslim World

शेख हसीना के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की आग

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद हिंसा का दौर जारी है. इस बीच पिछले साल के छात्र आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Dec 19, 2025, 09:19 AM IST

Trending Photos

शेख हसीना के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की आग

Usman Hadi Death News: बांग्लादेश में पिछले साल के छात्र आंदोलन से जुड़े एक प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है. गुरुवार को जैसे ही हादी की मौत की खबर फैली, ढाका के धनमंडी, शाहबाग और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी हुई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरी रात राजधानी के कई हिस्सों में अराजकता फैली रही.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने ढाका में कई महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाया, जिसमें दो बड़े अखबारों, प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के दफ्तर भी शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने इन इमारतों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. उस समय कई पत्रकार इमारतों के अंदर फंसे हुए थे और बाद में सेना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मदद से उन्हें बचाया गया. स्थिति के कारण, दोनों अखबारों का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और उनकी ऑनलाइन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.

शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़फोड़
बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का धनमंडी 32 में स्थित ऐतिहासिक निवास, जिसे बाद में संग्रहालय में बदल दिया गया था, उसे भी हिंसा का निशाना बनाया गया. उसमें तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई. पुलिस के मुताबिक, 5 अगस्त, 2024 के बाद यह तीसरी बार है जब इस इमारत को निशाना बनाया गया है. गुरुवार दोपहर को JCB मशीनों से भी इसमें तोड़फोड़ की गई थी. ढाका के अलावा, चटगांव, राजशाही और अन्य शहरों में भी हिंसक घटनाओं की सूचना मिली है. चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और कथित तौर पर पत्थर फेंके. इसके अलावा, अपदस्थ अवामी लीग सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल के घर में भी तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

 मुहम्मद यूनुस का राष्ट्र के नाम संबोधन
इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने गुरुवार रात 11:20 बजे राष्ट्र के नाम एक टेलीविज़न संबोधन में शांति की अपील की. ​​उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि शरीफ उस्मान हादी की हत्या में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी. यूनुस ने शांति बनाए रखने की भी अपील की और लोगों से अफवाहों और भड़काऊ प्रचार से बचने का आग्रह किया, और शनिवार को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया.

सरकार ने क्या कहा?
मुहम्मद यूनुस ने कहा कि हादी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के चैंपियन थे और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार मृतक की पत्नी और इकलौते बच्चे की ज़िम्मेदारी लेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरीफ़ उस्मान हादी को पिछले शुक्रवार को ढाका में एक मस्जिद से निकलते समय गोली मार दी गई थी. उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थीं. उन्हें इलाज के लिए 15 दिसंबर को सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर 2025 को उनकी मौत हो गई. सिंगापुर के अधिकारी शव को ढाका वापस लाने में बांग्लादेश हाई कमीशन की मदद कर रहे हैं.

शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन में प्रमुख चेहरे
हादी पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख चेहरों में से एक थे और इंकलाब प्लेटफॉर्म से जुड़े थे. वह आने वाले चुनावों में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी सक्रिय रूप से शामिल थे. उनकी मौत ने न सिर्फ़ बांग्लादेश की राजनीति को हिला दिया है, बल्कि पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और भी ज़्यादा खराब कर दिया है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh violenceSharif Usman Hadi DeathUsman Hadi Death News

Trending news

Sumaiya Rana
Munawwar Rana की बेटी सुमैया हाउस अरेस्ट, नीतीश की हरकत के खिलाफ उठाई थी आवाज
Shamli
Shamli Murder Update: बुर्का, इज्जत और 3 हत्याएं- पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे
Naqab
जहन्नुम या नौकरी, महिला की इच्छा-नीतीश की Naqab वाली हरकत पर नेता का विवादास्पद बयान
West Bengal Babri Masjid Construction
West Bengal: बाबरी मस्जिद के खिलाफ दायर PIL खारिज, हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात
Saudi Arabia Deported pakistani beggars
पाकिस्तानी भिखारियों पर सऊदी की बड़ी कार्रवाई, हजारों को किया देश से बाहर
Akhlaq Khan Mob Lynching Case
अखलाक खान का परिवार पहुंचा हाईकोर्ट, मॉब लिंचिंग पर योगी के फैसले को दी चुनौती
Pakistan on Nitish Kumar Hijab Controversy
मुसलमानों के अपमान को नॉर्मलाईज़ बनाने की कोशिश,नीतीश के हिजाब विवाद पर PAK की एंट्री
Uttar Pradesh news
अजान की आवाज से हिंदूवादी संगठन को क्यों हो रही दिक्कत?वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
Nitish Kumar Hijab Controversy
हिजाब विवाद पर बिहार, गुजरात से लेकर राजस्थान तक तनाव; नीतीश कुमार का फूंका पुतला
Nitish Kumar Hijab Controversy
हिजाब विवाद: नीतीश कुमार पर बॉलीवुड का गुस्सा, राखी, जायरा के बाद सना खान भी हमलावर