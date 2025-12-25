Advertisement
इस मुस्लिम देश ने की महिला शक्ति को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, SBWC ने पार्टनरशिप बढ़ाई

Sharjah Business Women Council: शारजाह बिजनेस विमेन काउंसिल ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपनी पार्टनरशिप का विस्तार किया है. इस पहल का मकसद महिला उद्यमियों को नए अवसरों, ट्रेनिंग और ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क से जोड़ना है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 11:15 AM IST

SBWC Initiative: शारजाह बिजनेस वुमन काउंसिल ने 2025 को बड़े पैमाने और प्रभाव वाले साल के रूप में चिह्नित किया है, जो एक इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है जो महिला उद्यमियों को शुरुआती विचारों से लेकर वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता करता है.

काउंसिल की उपलब्धियों पर टिप्पणी करते हुए SBWC की निदेशक मरियम बिन अल शेख ने कहा कि यह साल महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए स्थायी और बड़े पैमाने पर मूल्य बनाने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काउंसिल का काम UAE में महिला सशक्तिकरण पर अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के अनुरूप है, जिसमें विश्व बैंक के डेटा शामिल हैं जो 2024 में 54.1 फीसद महिला कार्यबल भागीदारी दिखाते हैं और महिला, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट में UAE का परफेक्ट स्कोर शामिल है.

स्थानीय जुड़ाव से वैश्विक पहुंच तक
SBWC ने शारजाह और कल्बा में परामर्श सत्रों के माध्यम से सदस्यों को शामिल करके साल की शुरुआत की, जिससे उद्यमियों की जरूरतों के अनुरूप कार्यक्रमों का विकास हुआ. काउंसिल ने शारजाह एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल में भागीदारी, महिला-नेतृत्व वाले ब्रांडों का समर्थन करने के लिए NMU पहल की शुरुआत और एक बिजनेस रेडीनेस बूटकैंप पर ध्यान केंद्रित करके अपने एंटरप्रेन्योरियल प्लेटफॉर्म को मजबूत किया, जिसमें कानूनी, वित्तीय और विपणन कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया था.

ग्लोबल परफॉर्मेंस
काउंसिल ने वॉच एंड ज्वैलरी मिडिल ईस्ट शो और एक्सपैंड नॉर्थ स्टार सहित प्रमुख प्रदर्शनियों में सदस्यों की भागीदारी का समर्थन किया और महिला उद्यमियों को चीन में शारजाह व्यापार मिशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया. SBWC ने विशेष मंचों के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय संवाद में भी योगदान दिया.

