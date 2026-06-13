Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /पिज्जा ऑर्डर के बहाने खतरे का भेजा संदेश, पुलिस ने मिनटों में पहुंचकर बचाई महिला की जान!

पिज्जा ऑर्डर के बहाने खतरे का भेजा संदेश, पुलिस ने मिनटों में पहुंचकर बचाई महिला की जान!

Sharjah Police Rescue Woman on Pizza Order: यूएई के शारजाह में पुलिस की सूझबूझ ने एक महिला की जान बचा ली. एक महिला ने खतरे के बीच पुलिस को फोन कर पिज्जा मंगाने की बात कही. फिर क्या था पुलिस ने खतरे को भांपते हुए कार्रवाई की और उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 13, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:58 PM IST
पिज्जा ऑर्डर के बहाने खतरे का भेजा संदेश, पुलिस ने मिनटों में पहुंचकर बचाई महिला की जान!
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पिज्जा ऑर्डर में छिपा खतरे का संदेश, पुलिस ने मिनटों में किया महिला को रेस्क्यू
UAE News2 min ago
2
iran news2 hrs ago
3
UP News3 hrs ago
4
mp news12:30 PM IST
5
muslim news11:37 AM IST