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UAE News Today: कई बार किसी की जान बचाने के लिए हथियार या ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और सतर्कता की जरूरत होती है. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पुलिस की सूझबूझ और होशियारी ने एक महिला की जान बचा ली. महिला खुलकर मदद नहीं मांग सकती थी, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे पहली नजर में कोई सामान्य बातचीत समझ सकता था. लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बातों के पीछे छिपे दर्द और दहशत को पहचान लिया.
शारजाह पुलिस के कम्यूनिकेशन ऑपरेशन हेट के चीफ कैप्टन माजिद अल बास ने "अमन या बिलादी" प्रोग्राम के दौरान इस घटना की जानकारी दी. कैप्टन माजिद अल बास के मुताबिक, पुलिस को इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक महिला का फोन आया. महिला बार-बार कह रही थी कि वह पिज्जा मंगवाना चाहती है. उसे बताया गया कि उसने किसी "फूड सर्विस सेंटर" पर नहीं, बल्कि पुलिस के इमरजेंसी सर्विस नंबर पर फोन किया है.
इसके बावजूद महिला लगातार पिज्जा मंगाने की बात दोहराती रही. ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी खमीस को जल्द ही एहसास हो गया कि मामला सामान्य नहीं है. उन्हें लगा कि महिला किसी दबाव में है और खुलकर अपनी परेशानी नहीं बता पा रही है. महिला की आवाज और उसके जवाबों से यह साफ संकेत मिल रहे थे कि वह मुश्किल हालात में फंसी हुई है.
अधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत सावधानी से बातचीत जारी रखी. उन्होंने ऐसा दिखाया मानो वह हकीकत में पिज्जा ऑर्डर कर रही है. पुलिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि आसपास मौजूद किसी शख्स को कोई शक न हो. इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे, जिनसे हालात का अंदाजा लगाया जा सके.
जब महिला से पूछा गया कि उसे कितने पिज्जा चाहिए, तो उसने जवाब दिया, "एक". इसके बाद ड्रिंक्स के बारे में पूछने पर उसने कहा, "दो". पुलिस ने इन जवाबों को इशारे के रूप में लिया और समझने की कोशिश की कि वहां कितने लोग मौजूद हो सकते हैं.
महिला को बातचीत में उलझाए रखते हुए अधिकारी खमीस ने अपने सीनियर अधिकारियों को तुरंत सूचना दी और उसकी पहचान, जगह का पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी. कुछ ही समय में कंट्रोल रूम ने शारजाह में महिला की लोकेशन का पता लगा लिया. इसके बाद तुरंत पुलिस फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया.
जब पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि महिला अपने पति की धमकियां दे रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, उस समय उसका शौहार सामान्य हालत में नहीं था. पुलिस ने बिना देर किए हालात को काबू किया और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की.
कैप्टन माजिद अल बास ने कहा कि यह घटना इस बात का उदाहरण है कि इमरजेंसी सर्विस में काम करने वाले कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष या सांकेतिक मदद की पुकार को पहचानने की ट्रेनिंग कितनी जरुरी है. कई बार पीड़ित शख्स खुलकर अपनी परेशानी नहीं बता पाता, इसलिए ऐसे इशारों को समझना जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाता है.