UAE News Today: कई बार किसी की जान बचाने के लिए हथियार या ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और सतर्कता की जरूरत होती है. यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) के शारजाह में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पुलिस की सूझबूझ और होशियारी ने एक महिला की जान बचा ली. महिला खुलकर मदद नहीं मांग सकती थी, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे पहली नजर में कोई सामान्य बातचीत समझ सकता था. लेकिन पुलिसकर्मी ने उसकी बातों के पीछे छिपे दर्द और दहशत को पहचान लिया.