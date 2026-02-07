Pakistan: कर्ज में डूबा पाकिस्तान! टैक्स के बोझ तले पिस रही जनता, रिपोर्ट ने खोली सच्चाई

Pakistan Economic Crisis: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की वित्तीय नीतियों पर एक नई रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में लगातार बढ़ते टैक्स का बोझ आम जनता और उत्पादक वर्ग पर डाला जा रहा है, जबकि नौकरशाही तंत्र का विस्तार जारी है और उसे आम लोगों की सेवा के लिहाज से प्रभावी नहीं माना जा रहा.

पाकिस्तान के बिजनेस अखबार 'बिजनेस रिकॉर्डर' में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, देश की मौजूदा राजकोषीय नीति उत्पादक वर्ग से ज्यादा संसाधन जुटाकर एक विशाल नौकरशाही को चलाने पर फोक्स्ड है, जिसे रिपोर्ट में अनुत्पादक (Unproductive) बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है, "हम एक कल्याणकारी राज्य नहीं हैं; हमारे पास इसे बनाए रखने के लिए संस्थागत ढांचा, उचित दस्तावेजीकरण और नैतिक अनुबंध की कमी है."

रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की कुल 8.56 करोड़ की कार्यबल में सिर्फ 34 लाख लोग ही करदाता हैं, जो कुल वर्कफोर्स का लगभग 4 फीसदी हैं. रिपोर्ट में खेद जताते हुए कहा गया कि यह सीमित करदाता वर्ग अरबों रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए मजबूर है, जबकि अनौपचारिक अभिजात वर्ग (Elite Class) पर इसका असर नहीं पड़ रहा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उत्कृष्टता को कर योग्य अपराध और पारदर्शिता को दिवालियापन की राह बना दिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक वेतनभोगी पेशेवर पर करीब 35 फीसदी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसे निजी सुरक्षा, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है. रिपोर्ट में कहा गया कि इस तरह सरकार उस सामाजिक अनुबंध के लिए विलासिता का प्रीमियम वसूल रही है, जिसका वह पहले ही उल्लंघन कर चुकी है.

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा आर्थिक नीतियों का असर यह हो रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े लगभग 8 लाख कुशल निर्माता साल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ सकते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास मौजूदा नीतियों के तहत दबाव झेलने या फिर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा.

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते राजकोषीय घाटे के चलते सरकार के पास विकल्प सीमित हैं. उनका तर्क है कि करीब 9 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच चुकी ऋण चुकाने की जरूरतों की वजह सरकार को पंजीकृत क्षेत्र से अधिकतम राजस्व जुटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगा.

