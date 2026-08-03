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जिस दिन छोड़ा था बांग्लादेश, उसी तारीख को बड़ा ऐलान करेंगी हसीना; क्या अब होगी घर वापसी?

Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने देश वापसी को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं. खबरों के मुताबिक, वह 5 अगस्त को नई दिल्ली से वर्चुअल मीडिया बातचीत के दौरान अपनी वापसी की तारीख बता सकती हैं और देश के भविष्य के लिए अपना विजन भी पेश कर सकती हैं.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 03, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:41 AM IST
जिस दिन छोड़ा था बांग्लादेश, उसी तारीख को बड़ा ऐलान करेंगी हसीना; क्या अब होगी घर वापसी?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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