/जिस दिन छोड़ा था बांग्लादेश, उसी तारीख को बड़ा ऐलान करेंगी हसीना; क्या अब होगी घर वापसी?

हसीना को किया जा सकता है गिरफ्तार?

ढाका की एक ट्रिब्यूनल ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में घातक बल के इस्तेमाल का आदेश देने के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाई है. हसीना ने हाल के इंटरव्यू में कहा है कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने और अदालतों के सामने आत्मसमर्पण करने का इरादा रखती हैं. बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमान ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर वह भारत से लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है. भारत में हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश सरकार के साथ रिश्तों में एक बड़ी अड़चन बनी हुई है. सरकार ने स्थानीय मीडिया को पूर्व प्रधानमंत्री के इंटरव्यू छापने या प्रसारित करने से रोक दिया है. हालांकि, आतंकवाद-रोधी कानून के तहत अवामी लीग की गतिविधियों पर अभी भी रोक लगी हुई है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिशों के तहत इस साल बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है.