/जिस दिन छोड़ा था बांग्लादेश, उसी तारीख को बड़ा ऐलान करेंगी हसीना; क्या अब होगी घर वापसी?

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Bangladesh India Relations: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस महीने अपने देश लौट सकती हैं. हसीना 5 अगस्त को नई दिल्ली में मीडिया के साथ अपनी पहली वर्चुअल बातचीत के दौरान बांग्लादेश लौटने की तारीखों का ऐलान कर सकती हैं. यह बातचीत उनकी सरकार गिरने के बाद ढाका से भागने के ठीक दो साल बाद हो रही है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में रह रही है.
दरअसल, 2024 में बांग्लादेश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए. इन प्रदर्शनों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों छात्रों की मौत हो गई. इसके बाद यह आंदोलन और तेज हो गया. छात्रों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया, जिससे अवामी लीग की सरकार अचानक गिर गई और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा. उन्होंने तब से भारत में शरण ले रखी है. सत्ता से हटाई गईं 78 साल की हसीना 5 अगस्त की शाम को फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली हैं. कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक, इस दौरान वह अपनी घर वापसी की घोषणा करेंगी और बांग्लादेश के लिए अपना विजन बताएंगी.
हसीना के बेटे और अवामी लीग के नेता भी साथ होंगे
इस कार्यक्रम में हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय और अवामी लीग के दूसरे नेता, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नौफेल और पूर्व क्रिकेटर व सांसद शाकिब अल हसन भी भाषण देंगे. बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव मोहम्मद अली सिद्दीकी, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच USA के निदेशक शाह मोहम्मद बख्तियार, सुरक्षा विश्लेषक अमीनुल हक पोलाश और आतंकवाद-रोधी विश्लेषक अबू ओबैदा अरिन के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. इनमें से कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से और अन्य वर्चुअली शामिल होंगे. हालांकि हसीना ने कई ईमेल इंटरव्यू दिए हैं और ऑनलाइन कार्यक्रमों को वर्चुअली संबोधित किया है, जिसमें अवामी लीग द्वारा आयोजित बैठकें और इस जनवरी में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल है. लेकिन यह पहली बार है जब उनके सवाल-जवाब सत्र में भाग लेने की उम्मीद है.
हसीना को किया जा सकता है गिरफ्तार?
ढाका की एक ट्रिब्यूनल ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में घातक बल के इस्तेमाल का आदेश देने के लिए हसीना को मौत की सजा सुनाई है. हसीना ने हाल के इंटरव्यू में कहा है कि वह दिसंबर तक बांग्लादेश वापस जाने और अदालतों के सामने आत्मसमर्पण करने का इरादा रखती हैं. बांग्लादेश के कानून मंत्री एम असदुज्जमान ने पिछले सप्ताह कहा था कि अगर वह भारत से लौटती हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किए जाने की संभावना है. भारत में हसीना की मौजूदगी बांग्लादेश सरकार के साथ रिश्तों में एक बड़ी अड़चन बनी हुई है. सरकार ने स्थानीय मीडिया को पूर्व प्रधानमंत्री के इंटरव्यू छापने या प्रसारित करने से रोक दिया है. हालांकि, आतंकवाद-रोधी कानून के तहत अवामी लीग की गतिविधियों पर अभी भी रोक लगी हुई है, लेकिन पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिशों के तहत इस साल बांग्लादेश लौटने का इरादा जताया है.