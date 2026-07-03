/तेज रफ्तार और ओवरलोड बस बनी काल, पाकिस्तान में भीषण हादसे ने 40 जिंदगियां छीनीं

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Pakistan News Today: पाकिस्तान के साउथ वेस्ट हिस्से में शुक्रवार (3 जुलाई) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. तेज रफ्तार से चल रही और क्षमता से कहीं ज्यादा मुसाफिरों को लेकर जा रही एक बस मुख्य सड़क से अचानक नीचे उतर गई और गहरी पथरीली खाई में जा गिरी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
इस घटना के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ दीगर घायल हुए हैं. हाल के सालों में इसे पाकिस्तान की सबसे भीषण सड़क हादसों में से एक माना जा रहा है.
मेडिकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर ने बताया कि बचाव दलों ने जाए हादसा से 40 लोगों के शव बाहर निकाले. वहीं, घायल हुए आठ मुसाफिरों को इलाज के लिए झोब में मौजूद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. इनमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है.
स्थानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे की जानकारी मिलते ही बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. हादसे में मुतास्सिर लोगों के बेहतर इलाज और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए छह एंबुलेंस, 12 इमरजेंसी मेडिकल अमला और 10 लाइट व्हीकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, ताकि जख्मियों को जल्द से जल्द महफूज मुकाम तक पहुंचाया जा सके और मरने वालों के शवों को निकाला जा सके.
एक अधिकारी ने बताया कि यह बस अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा मुसाफिरों को लेकर चल रही थी. बस में सिर्फ उसके अपने मुसाफिर ही नहीं थे, बल्कि रास्ते में खराब हो गई दूसरी बस के मुसाफिरों को भी इसी बस में बैठा लिया गया था. इसी वजह से बस में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे.
हादसे की जानकारी मिलते ही शेरानी जिले का प्रशासन, मुकामी इमदादी टीमें और एंबुलेंस फौरन जाए हादास पर पहुंच गई. रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा सूबे से भी इमदादी अहलकारों को बुलाया गया, जिन्होंने मुकामी टीमों के साथ मिलकर मुहिम चलाया.
शेरानी के डिप्टी कमिश्न हजरत वली काकर ने बताया कि जख्मियों को महफूज तरीके से रेस्क्यू करके आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है. साथ ही जिन लोगों की मौत हुई, उनके शवों को खाई से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाने का काम भी जारी रहा. उन्होंने बताया कि यह बस क्वेटा से 36 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई थी.
डिप्टी कमिश्नर हजरत वली काकर ने कहा कि हालांकि, रास्ते में दूसरी बस खराब हो जाने के बाद उसके कई मुसाफिरों को भी इसी बस में बैठा लिया गया, जिससे बस में मुसाफिरों की संख्या काफी बढ़ गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन हालातों की वजह से हुआ और इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं.