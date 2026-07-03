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तेज रफ्तार और ओवरलोड बस बनी काल, पाकिस्तान में भीषण हादसे ने 40 जिंदगियां छीनीं

Balochistan Bus Accident: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में तेज रफ्तार और क्षमता से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ घायल हैं. प्रभावितों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन मुहिम चलाया जा रहा है. फिलहाल प्रशासन हादसे की वजहों की जांच में जुटा है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 03, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:27 PM IST
तेज रफ्तार और ओवरलोड बस बनी काल, पाकिस्तान में भीषण हादसे ने 40 जिंदगियां छीनीं
Image Credit: हादसे के बाद खाई में गिरी बस से मुतास्सरीन को रेस्क्यू करती टीमSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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