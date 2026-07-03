/तेज रफ्तार और ओवरलोड बस बनी काल, पाकिस्तान में भीषण हादसे ने 40 जिंदगियां छीनीं

डिप्टी कमिश्नर हजरत वली काकर ने कहा कि हालांकि, रास्ते में दूसरी बस खराब हो जाने के बाद उसके कई मुसाफिरों को भी इसी बस में बैठा लिया गया, जिससे बस में मुसाफिरों की संख्या काफी बढ़ गई. अधिकारियों ने बताया कि हादसे की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन हालातों की वजह से हुआ और इसके लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं.