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ईरान युद्ध के बीच तुर्की में इजरायली दूतावास पर हमला; तीन की मौत

Istanbul Shooting Near Israeli Consulate: तुर्की में इजरायली दूतावासी के नजदीक भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है. इस गोलीबारी में तीन हमलावरों की मौत हो गई है. वहीं, दो पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:44 PM IST

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ईरान युद्ध के बीच तुर्की में इजरायली दूतावास पर हमला; तीन की मौत

Shooting Near Israeli consulate in Turkey: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 39 दिनों से युद्ध जारी है. इस बीच तुर्की में इजरायली दूतावास के नजदीक गोलीबारी की घटना सामने आई है. इस गोलीबारी में अबतक तीनो हमलावरों की मौत हुई है और दो पुलिसकर्मी घायल हैं. खबर है कि इस समय तुर्की में कोई भी इज़रायली राजनयिक तैनात नहीं है. 

न्यूज़ एजेंसी 'रॉयटर्स' के वीडियो के मुताबिक मंगलवार (7 अप्रैल) को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इजरायली वाणिज्य दूतावास वाली इमारत के ठीक बाहर पुलिस और हमलावरों के बीच गोलीबारी हुई, यह गोलीबारी लंबी चली, जिसमें तीन हमलावर मारे गए. रॉयटर्स के वीडियो में पुलिस अधिकारियों को बंदूकें निकालते और आड़ लेते हुए देखा गया, जबकि कम से कम 10 मिनट तक गोलियों की आवाज़ें गूंजती रहीं. वहीं, इसी वीडियो में एक व्यक्ति खून से लथपथ दिख रहा है. एक अन्य वीडियो में एक हमलावर को पार्क की गई सफेद पुलिस और सुरक्षा बसों के बीच घूमते हुए और कई मिनटों तक एक ऑटोमैटिक राइफल और हैंडगन से गोलीबारी करते हुए देखा गया. दो शव पास की सड़कों और घास वाले इलाकों में पड़े थे.

मीडिया ने बताया कि इस घटना में दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जो इस्तांबुल के वित्तीय जिले में स्थित उस टावर के ठीक बाहर हुई, जहाँ इज़रायली वाणिज्य दूतावास स्थित है. 2023 में हमास-इज़राइल युद्ध शुरू होने के बाद से, इज़राइली वाणिज्य दूतावास के पास के इलाके में भारी हथियारों से लैस पुलिस की मौजूदगी बनाए रखी गई है. 

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गौरतलब है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में गज़ा जेनोसाइड को लेकर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं. ऐसा ही एक मुल्क तुर्की है, जहां आए दिन इजरायल के खिलाफ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं और गज़ा जेनोसाइड रोकने के लिए प्रदर्शन करते हैं. तुर्की में इजरायल के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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