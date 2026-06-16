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सियालकोट की गेंद तय करेगी वर्ल्ड कप 2026 का भाग्य, एक कमरे से शुरू हुई कंपनी का दुनिया पर कब्जा

Sialkot Factory in FIFA World Cup 2026: पाकिस्तान के सियालकोट में बनी फुटबॉल 2026 फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी. ख्वाजा मसूद अख्तर की कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स, जो एक कमरे से शुरू हुई थी, आज करोड़ों गेंदें बनाती है और चार लगातार वर्ल्ड कप की ऑफिशियल गेंद तैयार कर चुकी है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:58 PM IST
सियालकोट की गेंद तय करेगी वर्ल्ड कप 2026 का भाग्य, एक कमरे से शुरू हुई कंपनी का दुनिया पर कब्जा
Image Credit: ख्वाजा मसूद अख्तर (PC-gulfnews)

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