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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हर गोल, हर आखिरी मिनट का निर्णायक शॉट और हर पेनल्टी जो खेल का रुख बदल देगी. इन सबकी शुरुआत एक ऐसे फुटबॉल से हो रही है, जो पाकिस्तान के उत्तर-पूर्वी शहर सियालकोट में तैयार किया गया है. इस गेंद के पीछे एक सिविल इंजीनियर की मेहनत और दूरअंदेशी है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह फुटबॉल इंडस्ट्री से जुड़ जाएगा.
यह कहानी है पाकिस्तान के ख्वाजा मसूद अख्तर की, जिन्होंने 1991 में सियालकोट में "फॉरवर्ड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" की शुरुआत की थी. उस समय उनके पास सिर्फ 20 कर्मचारी और एक छोटा सा कमरा था. लेकिन आज, 35 साल बाद उनकी कंपनी सालाना लगभग 2 करोड़ 5 लाख फुटबॉल का प्रोडक्शन करती है और लगातार चार फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैच बॉल बना चुकी है. साल 2014 ब्राजील वर्ल्ड कप के लिए ब्राजूका, 2018 रूस वर्ल्ड कप के लिए टेलस्टार 18, 2022 कतर वर्ल्ड कप के लिए अल रिहला और अब 2026 के लिए ट्रायोन्डा.
सियालकोट को दुनिया का "फुटबॉल फैक्ट्री शहर" कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के करीब 70 फीसदी फुटबॉल यहीं बनते हैं. स्थानीय क्लबों से लेकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक में इस्तेमाल होने वाली गेंदों में इस शहर की मेहनत शामिल होती है. यहां फुटबॉल बनाने की परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. इसकी शुरुआत फुटबॉल की मरम्मत से हुई थी और बाद में एक बड़े एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बदल गई. आज पाकिस्तान हर साल करीब 4 करोड़ फुटबॉल एक्सपोर्ट करता है और सियालकोट की फैक्ट्रियों से हर दिन लगभग 3 लाख गेंदें दुनिया भर में भेजी जाती हैं.
हाल ही में इस शहर की फुटबॉल इंडस्ट्री को दस्तावेज करने वाले स्विट्जरलैंड के फोटोग्राफर स्टेफन बोहरर ने कहा कि सियालकोट में फुटबॉल उत्पादन का पैमाना देखकर हैरानी होती है. स्टेफन बोहरर के मुताबिक, हर दिन लाखों गेंदें दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाती हैं, जो खेल के साथ-साथ कारीगरों की मेहनत और जुनून को भी साथ ले जाती हैं. साल 1982 से ही फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच गेंदें सियालकोट में बन रही हैं, लेकिन यह तथ्य लंबे समय तक दुनिया की नजरों से दूर रहा.
ख्वाजा मसूद अख्तर की शुरुआत आसान नहीं थी. सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान रेलवे में नौकरी की, लेकिन उनके चाचा के कहने पर वे सियालकोट के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े. शुरुआत में वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे. उन्होंने बताया कि उनके पास इस इंडस्ट्री का अनुभव नहीं था, लेकिन तकनीकी समझ और परिवार की मदद से उन्होंने मुश्किलों को स्वीकार किया.
शुरुआती दौर में वे एक प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम करते थे और बाद में एक पारिवारिक कंपनी में प्रोडक्शन डायरेक्टर बने. लेकिन स्वतंत्र रूप से कंपनी शुरू करना उनके लिए आसान नहीं था. शुरुआत में कंपनी सिर्फ एक हजार फुटबॉल हर महीने बनाती थी और प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल था.
साल 1994 में हालात तब बदल गए जब एडिडास कंपनी ने उनके साथ साझेदारी की. इसके बाद कंपनी की दिशा पूरी तरह बदल गई. उन्होंने बताया कि इस साझेदारी के बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हालांकि रास्ता आसान नहीं था और कई उतार-चढ़ाव आए. साल 2007 के बाद कंपनी ने पारंपरिक हाथ से सिले हुए फुटबॉल से आगे बढ़कर नई तकनीक अपनाई. इसमें थर्मो-बॉन्डेड तकनीक, मशीन स्टिचिंग, लेमिनेटेड तकनीक और 2026 के लिए सेंसर लगे ट्रायोन्डा फुटबॉल शामिल हैं.
वर्ल्ड कप बॉल तैयार करने की प्रक्रिया बेहद मुश्किल होती है, जिसमें तीन से चार साल तक का समय लग सकता है. इसमें सीम की सटीकता, गोलाई, मजबूती और मौसम के मुताबिक प्रदर्शन जैसे कई मानकों पर परीक्षण किया जाता है. कुछ गेंदों को लगातार सैकड़ों बार दीवारों पर मारकर उनकी गुणवत्ता जांची जाती है.
पहले जहां डिलीवरी में 90 दिन लगते थे, अब आधुनिक मशीनों और लेजर तकनीक की मदद से यह समय घटकर 15 दिन तक रह गया है. कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर खास ध्यान दिया जाता है, जिसे ख्वाजा मसूद अख्तर अपनी कामयाबी का सबसे बड़ी वजह मानते हैं.
फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की एक खास बात यह भी है कि यहां औरतों की भागीदारी बहुत ज्यादा है. कंपनी ने औरतों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराया है. यहां औरतें हाथ से सिलाई, रंग और डिजाइन लगाने, अंतिम गुणवत्ता जांच जैसे महत्वपूर्ण काम करती हैं.
ख्वाजा मसूद अख्तर का कहना है कि औरतों ने कंपनी की कामयाबी में बड़ी भूमिका निभाई है, जब उन्हें मौका और सम्मान दिया जाता है, तो वे बेहतरीन नतीजे देती हैं. इस तरह सियालकोट की एक छोटी सी शुरुआत आज दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन की पहचान बन चुकी है, जहां से निकलने वाली हर गेंद करोड़ों लोगों के जुनून का हिस्सा बनती है.