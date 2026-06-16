सियालकोट को दुनिया का "फुटबॉल फैक्ट्री शहर" कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के करीब 70 फीसदी फुटबॉल यहीं बनते हैं. स्थानीय क्लबों से लेकर इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक में इस्तेमाल होने वाली गेंदों में इस शहर की मेहनत शामिल होती है. यहां फुटबॉल बनाने की परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. इसकी शुरुआत फुटबॉल की मरम्मत से हुई थी और बाद में एक बड़े एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में बदल गई. आज पाकिस्तान हर साल करीब 4 करोड़ फुटबॉल एक्सपोर्ट करता है और सियालकोट की फैक्ट्रियों से हर दिन लगभग 3 लाख गेंदें दुनिया भर में भेजी जाती हैं.