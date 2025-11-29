राजनाथ सिंह के बयान पर बौखाला पाकिस्तान, सैयद सरदार अली ने हरियाणा, गुजरात और राजस्थान पर ठोका दावा

India Pakistan Tension: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आग भड़क चुकी है. वहां के विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) लगातार पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले कर रहा है. वहीं, पाकिस्तान के एक मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने भारत के गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अपना दावा करते हुए, इन राज्यों को पाकिस्तान का हिस्सा बताया है. पाकिस्तान से अपने प्रांत संभल नहीं रहे हैं और भारत के राज्यों पर दावा कर रहा है.

दरअसल, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने एक बयान देते हुए कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा सिंध भी भारत का हिस्सा बन सकता है. उन्होंने कहा था कि सिंध से बहुत पुरानी सांस्कृतिक संबंध हैं. राजनाथ सिंह ने कहा था कि बॉर्डर बदलते रहते हैं और हो सकता है भविष्य में बॉर्डर में तबदीली हो और सिंध भारत का हिस्सा बन जाए.

इसी बयान को लेकर पाकिस्तान बौखालाय हुआ है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत शिक्षा मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने वहां के विधानसभा में एक भाषण देते हुए कहा कि आप दिल्ली-बॉम्बे में बैठकर बयानबाजी न करो. उन्होंने आगे कहा कि यहां पर कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, लेकिन वहां पर हमारे बोलने वाले बैठे हैं. इसलिए हम हरियाणा, गुजरात और राजस्थान पर अपना दावा कर सकते हैं.

गौरतलब है कि राजनाथ सिंह ने सिंध को भारत का हिस्सा बनाने वाला बयान सिंधी समुदाय के लिए दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में दिया था. उन्होंने कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग, अब भी सिंध को भारत से अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. उन्होंने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि सिंघ के जो लोग सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं वो हमारे (भारत) के लोग हैं. राजनाथ सिंह ने इसी पुस्तक का जिक्र करते हुए कहा था कि सीमाएं बदल सकती हैं और भविष्य में सिंध भारत का हिस्सा भी बन सकता है.