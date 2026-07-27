Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /बलोचों के बाद सिंधी बच्चों की गुमशुदगी पर बवाल, UK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल!

बलोचों के बाद सिंधी बच्चों की गुमशुदगी पर बवाल, UK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल!

Sindhi Children Missing in Pakistan: ब्रिटेन के मैनचेस्टर में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने पाकिस्तान कॉन्सुलेट के बाहर पुरजोर मुजाहिरा किया. एहतिजाज करने वालों ने मांग की कि सिंध की लापता बच्ची प्रिया कुमारी समेत सभी गुमशुदा बच्चों की बरामदगी की मांग की. उन्होंने इंसाफ मांगने वालों पर दहशतगर्दी का मुकदमे दर्ज करने का इल्जाम लगाते हुए शफ्फाप जांच और मुल्जिमों पर कार्रवाई की मांग की.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 27, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:21 PM IST
बलोचों के बाद सिंधी बच्चों की गुमशुदगी पर बवाल, UK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल!
Image Credit: पाकिस्तानी कांसुलेट के बाहर एहतिजाज करते सिंधी कांग्रेस के कारकुनान

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंकित शर्मा र्डरम केस: ताहिर हुसैन समेत 5 को फांसी देने की मांग, कोर्ट में बहस जारी
Delhi news1 hr ago
2
Bhojshala News2 hrs ago
3
Pakistan News2 hrs ago
4
Varanasi News2 hrs ago
5
PoJK Assembly Elections3 hrs ago