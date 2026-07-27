/बलोचों के बाद सिंधी बच्चों की गुमशुदगी पर बवाल, UK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल!

"पाकिस्तान में प्रिया कुमारी का लापता होना इकलौता मामला नहीं"

वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, तकरीर करने वाले लोगों ने दावा किया कि प्रिया कुमारी का लापता होना कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि सिंध में बच्चों के अगवा होने, जबरन गुमशुदगी, इंसानी तस्करी और कम उम्र की लड़कियों के मजहब बदलवाकर जबरन निकाह कराए जाने जैसी घटनाओं का हिस्सा है. उनका कहना था कि ऐसे वाकिआत ने मुतास्सिर खानदानों को गहरे सदमे में डाल दिया है, जबकि कमजोर तबकों में खौफ और बेयकीनी का माहौल पैदा कर दिया है.



वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से हिदायत भुट्टो, हफीजान वाधियो, रऊफ लेघारी और अली मेमन ने कहा कि प्रिया कुमारी की बरामदगी के लिए शुरू हुई मुहिम अब आलमी इंसानी हुकूक की तहरीक का रूप ले चुकी है. उन्होंने प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के साथ अपना मुकम्मल तआवुन दोहराया और कहा कि जब तक सभी लापता बच्चे सही-सलामत अपने खानदानों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक यह मुहिम दुनिया भर में जारी रहेगी.