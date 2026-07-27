/बलोचों के बाद सिंधी बच्चों की गुमशुदगी पर बवाल, UK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्लाबोल!

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UK News Today: ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में एक बार फिर पाकिस्तान के सिंध में लापता बच्चों का मसला बुलंद हुआ. वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने पाकिस्तानी कॉन्सुलैट के बाहर पुरअमन एहतिजाज करते हुए प्रिया कुमारी समेत सिंध के सभी लापता बच्चों की फौरन बरामदगी की मांग की. एहतिजाज में शामिल लोगों ने दावा किया कि बच्चों की बरामदगी के लिए आवाज उठा रहे इंसानी हुकूक के पैरोकारों और मुहिम चलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है.
मुजाहिरीन ने इंसानी हुकूक के पैरोकारों के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया, और दर्ज सभी मुकदमों को तुरंत वापस लेने की मांग की है. इस एहतिजाज में ब्रिटेन के अलग-अलग इलाकों से सिंधी और पश्तून बिरादरी के लोग, समाजी तंजीमों के नुमाइंदे, इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए. सभी ने लापता बच्चों के खानदानों के साथ यकजहती का इज़हार किया और इंसाफ, जवाबदेही तथा बुनियादी इंसानी हुकूक की हिफाज़त की मांग की.
"पाकिस्तान में प्रिया कुमारी का लापता होना इकलौता मामला नहीं"
वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, तकरीर करने वाले लोगों ने दावा किया कि प्रिया कुमारी का लापता होना कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि सिंध में बच्चों के अगवा होने, जबरन गुमशुदगी, इंसानी तस्करी और कम उम्र की लड़कियों के मजहब बदलवाकर जबरन निकाह कराए जाने जैसी घटनाओं का हिस्सा है. उनका कहना था कि ऐसे वाकिआत ने मुतास्सिर खानदानों को गहरे सदमे में डाल दिया है, जबकि कमजोर तबकों में खौफ और बेयकीनी का माहौल पैदा कर दिया है.
वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से हिदायत भुट्टो, हफीजान वाधियो, रऊफ लेघारी और अली मेमन ने कहा कि प्रिया कुमारी की बरामदगी के लिए शुरू हुई मुहिम अब आलमी इंसानी हुकूक की तहरीक का रूप ले चुकी है. उन्होंने प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के साथ अपना मुकम्मल तआवुन दोहराया और कहा कि जब तक सभी लापता बच्चे सही-सलामत अपने खानदानों तक नहीं पहुंच जाते, तब तक यह मुहिम दुनिया भर में जारी रहेगी.
"मुतास्सिरा परिवारों पर दर्ज किया जा रहा है दहशतगर्दी का मुकदमा"
मुकर्रिरों ने प्रिया कुमारी एक्शन कमेटी के अरकान, इंसानी हुकूक के पैरोकारों और लापता बच्चों के वालिदैन के खिलाफ दहशतगर्दी से जुड़े मुकदमे दर्ज किए जाने की भी सख्त मजम्मत की. उनका कहना था कि यह कदम पुरअमन तरीके से इंसाफ की मांग उठाने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश है.
एहतिजाज के दौरान पाकिस्तान की हुकूमत से मांग की गई कि सभी लापता बच्चों को फौरन बरामद किया जाए, हर मामले की शफ्फाफ तहकीकात कराई जाए, बच्चों के अगवा और इंसानी तस्करी में शामिल अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए और जिन मुकदमों को मुजाहिरीन ने मनगढ़ंत बताया, उन्हें वापस लिया जाए. साथ ही नागरिकों के पुरअमन इज्तिमा और अपनी राय खुलकर रखने के दस्तूरी हुकूक की हिफाजत को यकीनी बनाने की मांग की गई.
एहतिजाज में पश्तून तहफ्फुज तहरीक के नुमाइंदों और दूसरी बिरादरियों के रहनुमाओं ने भी खिताब किया. उन्होंने सिंध के लोगों के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि लापता बच्चों का मसला इंसानियत से जुड़ा हुआ है और इसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए.