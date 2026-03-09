पाकिस्तान को ड्रैगन का सहारा; मुनीर की सेना 80 परसेंट हथियार चीन से करती है इम्पोर्ट

Pakistan News: चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और करीबी मित्र देश है. चीन पाकिस्तान को अंतरिक्ष विज्ञान, व्यापार और हथियारों के क्षेत्र में मिलकर काम करता है और इन क्षेत्रों में चीन पाकिस्तान की मदद करता है. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मिलिट्री के 80 परसेंट हथियार और मिलिट्री के ज्यादातर हार्डवेयर चीन से इम्पोर्ट किए जाते हैं.

पाकिस्तान 2021-25 में दुनिया भर में बड़े हथियारों का पाँचवाँ सबसे बड़ा रिसीवर था, जो 2016-20 में दसवें स्थान पर था. दोनों समय के बीच उसके हथियारों के इंपोर्ट में 66 परसेंट की बढ़ोतरी हुई, जो कुल ग्लोबल हथियार इंपोर्ट का 4.2 परसेंट है. चीन पाकिस्तान का मुख्य सप्लायर बना रहा, जिसने 2021-25 में उसके इंपोर्ट किए गए हथियारों का 80 परसेंट दिया, जो 2016-20 में 73 परसेंट था. इसके अलावा, SIPRI के अनुसार, हालांकि चीन ने इस समय में 47 देशों को बड़े हथियार सप्लाई किए, लेकिन उसके हथियारों के एक्सपोर्ट का 61 परसेंट सिर्फ़ एक देश पाकिस्तान को गया.

रिपोर्ट में इसी समय के दौरान दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर के तौर पर भारत की स्थिति के बारे में भी बताया गया, जिसका कुल ग्लोबल इंपोर्ट में 8.2 परसेंट हिस्सा था. SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत 2021-25 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बड़े हथियार पाने वाला देश था, जिसका कुल ग्लोबल हथियार इंपोर्ट में 8.2 परसेंट हिस्सा था. इसके हथियार इंपोर्ट चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ तनाव की वजह से होते हैं. इन तनावों की वजह से अक्सर हथियारबंद लड़ाई होती रही है, जैसा कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ समय के लिए हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने इंपोर्ट किए गए बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया था."

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में भारत के कुल हथियार इंपोर्ट में थोड़ी कमी आई है, जिसका एक कारण देश में हथियार डिजाइन करने और बनाने की उसकी बढ़ती क्षमता है. रिपोर्ट में कहा गया है, "2016-20 और 2021-25 के बीच भारत के हथियारों के इंपोर्ट में 4.0 परसेंट की गिरावट आई है. इस कमी का एक कारण भारत की अपने हथियार खुद डिजाइन करने और बनाने की बढ़ती क्षमता है.