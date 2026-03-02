War Update: ईरान का साफ संदेश अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमला जारी

Iran war update: ईरान मीडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है. इसके साथ ही ईरान ने यह खुला ऐलान कर दिया है कि युद्ध रोकने पर कोई बातचीत नहीं होगी. यानी अभी ईरान पूरी तरह आर या पार के मूड में है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) के सेक्रेटरी अली लारीजानी का एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कहना है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा.

एक अमेरिकी अखबार "द वॉल स्ट्रीट जर्नल" ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की नई कोशिशें शुरू की है. इसी रिपोर्ट के जवाब में अली लारीजानी ने सोमवार (2 मार्च) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान जारी किया. इस बयान में उन्होंने लिखा कि अमेरिका, इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा.

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमला करके सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई समेत 40 टॉप अधिकारियों की हत्या कर दी. इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस समेत इजरायल पर लगातार हमला कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले अली लारीजानी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के अपने नारे को इजरायल फर्स्ट में बदल दिया और इजरायल के सपनों की खातिर अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी दे दी. लारीजानी ने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार ट्रंप के झूठ बोलने और उनके बुरे स्वभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं. उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, ईरान अपना बचाव कर रहा है.