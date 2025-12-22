सूखे ने तोड़ी सोमालिया की कमर, 46 लाख लोग संकट में; UN ने बजाया खतरे का अलार्म

Somalia Drought Crisis: सोमालिया में बारिश न होने और फंडिंग की कमी से सूखे का संकट गहराता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 46 लाख लोग प्रभावित हैं. हालात अगले महीनों में और गंभीर हो सकते हैं. खेती, पानी और खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. सोमालिया के अधिकारियों ने UN से फंड की गुहार लगाई है.

Somalia Drought: सूखे की मार से जूझ रहा सोमालिया एक बार फिर मानवीय संकट के गंभीर दौर में पहुंच गया है. बारिश न होने और संसाधनों की भारी कमी की वजह से देश के बड़े हिस्से में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे करीब 46 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो चुके हैं. यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र (UN) की राहत एजेंसी ने दी है.

सोमवार (22 दिसंबर) को अधिकारियों के हवाले से जारी बयान में संयुक्त राष्ट्र ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स (OCHA) ने बताया कि सोमालिया में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है. बारिश के दोनों मौसम बिना बरसात के गुजर चुके हैं, जिससे सूखे की स्थिति और गंभीर हो गई है. OCHA के मुताबिक, फंडिंग की भारी कमी ने संकट को और गहरा कर दिया है. पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर माने जाने वाले इस देश के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजधानी मोगादिशु में जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में OCHA ने कहा कि सोमाली अधिकारी खेती के पूरी तरह तबाह होने की आशंका जता रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि अगर तुरंत मदद नहीं पहुंची, तो हालात और बिगड़ सकते हैं. इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता की अपील की जा रही है.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले चार महीने बेहद निर्णायक साबित होंगे. उनका कहना है कि अप्रैल 2026 से पहले बारिश होने की कोई संभावना नहीं है. OCHA ने बताया कि अगले साल जनवरी से मार्च तक भी मौसम शुष्क ही बना रहेगा. इसके चलते पानी की भारी किल्लत, पशुओं का असामान्य रूप से पलायन और बड़ी संख्या में पशुओं की मौत की आशंका जताई जा रही है. इससे देश के कई हिस्सों में गंभीर खाद्य संकट और गहराने का खतरा है.

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने यह भी बताया कि फंडिंग की कमी के बावजूद मानवीय सहायता कर्मी राहत कार्यों में लगातार लगे हुए हैं. इन प्रयासों में राहत सामग्री के भंडार की मैपिंग, हालात की गंभीरता का आंकलन करने के लिए प्रभावित इलाकों का दौरा और शुरुआती कार्रवाई के लिए उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा शामिल है.

OCHA के मुताबिक, सूखे की स्थिति सोमालिया के मध्य, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में खास तौर पर गंभीर बनी हुई है और धीरे-धीरे यह संकट अन्य इलाकों तक भी फैलता जा रहा है. पहले से ही संघर्ष और गरीबी झेल रहे समुदायों के लिए यह हालात बेहद भयावह माने जा रहे हैं. इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के आपातकालीन राहत समन्वयक ने सूखे से प्रभावित 6 लाख 3,000 से ज्यादा लोगों को ध्यान में रखते हुए शुरुआती राहत कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्रीय आपात राहत कोष से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं.

यह भी पढ़ें: VGR-PGR जमीन विवाद में वेस्ट कार्बी आंगलोंग सुलगा, KAAC चीफ का घर जला; फायरिंग में 3 घायल