Gaza नरसंहार पर मौन हैं पीएम मोदी, सोनिया गांधी का सरकार पर ज़ोरदार हमला

Sonia Gandhi on Gaza: कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर ज़ोरदार हमला बोला है. उन्होंने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को व्यक्तिगत नीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए.
Sonia Gandhi on Gaza: कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर मोदी सरकार की गहरी चुप्पी की आलोचना की है. उन्होंने इसे इंसानियत और नैतिकता का खो जाना बताया है.
द हिंदू अख़बार में पब्लिश अपने कड़े शब्दों वाले विचार लेख 'India’s muted voice, its detachment with Palestine' में सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को इस मुद्दे पर अपनी ऐतिहासिक भूमिका वापस लेनी चाहिए और व्यक्तिगत कूटनीति से ऊपर उठकर न्याय, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोबारा मजबूत करना चाहिए.
उन्होंने लिखा,"सरकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी और इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की व्यक्तिगत दोस्ती से अधिक प्रभावित दिखती है, न कि भारत के संवैधानिक मूल्यों या रणनीतिक हितों से. यह कूटनीति का तरीका अस्थिर है और विदेश नीति को निर्देशित नहीं कर सकता.ठ
यह तीसरी बार है जब सोनिया गांधी ने अक्टूबर 2023 में हमास-इज़रायल संघर्ष शुरू होने के बाद से मोदी सरकार की नीति पर सार्वजनिक रूप से आलोचना की है. गांधी ने कहा कि अब तक 65,000 से अधिक फिलिस्तीनी, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं, मारे जा चुके हैं. उन्होंने इसे सीधा नरसंहार करार दिया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि इज़रायल जानबूझकर गाज़ा में मानवीय सहायता रोक रहा है, जिससे लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और जब नागरिक राहत सामग्री या भोजन लेने जाते हैं तो उन पर भी हमले किए जाते हैं.
गांधी ने कहा कि हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है. उन्होंने इसे मानवाधिकार और न्याय की बहुत देर से आई लेकिन ज़रूरी घोषणा बताया है.
उन्होंने याद दिलाया कि भारत 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला अग्रणी देश रहा है और संयुक्त राष्ट्र (UN) तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) जैसे मंचों पर हमेशा बातचीत के ज़रिए शांति का समर्थन करता रहा है. भारत की आवाज़, जो कभी आज़ादी और मानव गरिमा के पक्ष में मज़बूती से खड़ी रहती थी, आज बेहद कमजोर और खामोश हो गई है.
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस महीने भारत ने इज़रायल के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता किया और इज़रायल के कट्टरपंथी वित्त मंत्री की मेज़बानी की, जिन पर वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप है.