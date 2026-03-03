'ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर चुप्पी...', सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज

Sonia Gandhi on PM Modi: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित इजरायली हमले में मौत की खबरों के बाद कई सीनियर IRGC कमांडरों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ, दुनिया भर में रिएक्शन तेज हो गए हैं.
Ayatollah Ali Khamenei Death: इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए. साथ ही IRGC के कई सीनियर कमांडर और उनकी बेटी और दामाद भी शहीद हो गए. सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने खिराज-ए-अकीदत पेश की और इजरायल-अमेरिकी हमले की निंदा की. हालांकि, ईरान के सबसे करीबी सहयोगी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम लीडर की शहादत पर चुप्पी साध रखी है. हालांकि, PM मोदी ने इजरायल के PM नेतन्याहू से फोन पर बात की और खाड़ी देशों पर ईरानी हमले की निंदा की. PM की चुप्पी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है. इस बीच, कांग्रेस की सीनियर नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने PM पर तंज कसा है.
सुप्रीम लीडर की शहादत पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की चुप्पी को "कर्तव्य की अनदेखी" बताते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत की विदेश नीति की दिशा और भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े करता है. द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल में सोनिया गांधी ने लिखा कि ईरान ने 1 मार्च को कन्फर्म किया कि उसके सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामनेई, इजरायली और अमेरिकी हमले में शहीद हो गए थे. उन्होंने कहा कि किसी मौजूदा देश के हेड की इस तरह टारगेटेड हत्या आज के इंटरनेशनल रिश्तों में एक "गहरा घाव" है.
उन्होंने लिखा कि इस घटना से भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात भारत सरकार की चुप्पी है. सोनिया गांधी के मुताबिक, सरकार की चुप्पी न्यूट्रैलिटी नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी से पीछे हटना दिखाती है. उन्होंने प्रधानमंत्री के शुरुआती बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि US-इज़राइली हमलों को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को UAE पर ईरान के जवाबी हमलों की निंदा करने तक ही सीमित रखा और घटनाओं के पूरे संदर्भ पर कोई साफ टिप्पणी नहीं की.
सोनिया गांधी ने कह दी बड़ी बात
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने बाद में "गहरी चिंता" और "बातचीत और डिप्लोमेसी" जैसे आम बयान दिए, लेकिन ये बड़े हमलों के संदर्भ में काफी और साफ नहीं थे, जिन्हें उन्होंने "बिना उकसावे के" बताया. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब भारत जैसा देश इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन पर साफ स्टैंड नहीं लेता है, तो इससे ग्लोबल स्टेज पर गलत मैसेज जाता है. उन्होंने मांग की कि जब संसद का बजट सेशन फिर से शुरू हो, तो इंटरनेशनल ऑर्डर के टूटने और सरकार की "परेशान करने वाली चुप्पी" पर खुली और डिटेल में बिना किसी भेदभाव के चर्चा होनी चाहिए. सोनिया गांधी के मुताबिक, भारत को सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल कानून और शांति के पक्ष में साफ और नैतिक रूप से मजबूत आवाज उठानी चाहिए.
राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनिया गांधी का आर्टिकल शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जब भारत किसी विदेशी नेता की टारगेटेड किलिंग के सामने अपनी सॉवरेनिटी या इंटरनेशनल कानून का साफ तौर पर बचाव नहीं करता है, तो यह देश की फॉरेन पॉलिसी की दिशा और क्रेडिबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने आगे कहा कि चुप रहना न्यूट्रैलिटी नहीं हो सकती. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मौजूदा नाजुक ग्लोबल माहौल में, भारत को शांति, बातचीत और सॉवरेनिटी के सिद्धांतों पर खड़ा होना चाहिए.
“When the targeted killing of a foreign leader draws no clear defence of sovereignty or international law from our country, and impartiality is abandoned, it raises serious doubts about the direction and credibility of our foreign policy. Silence, in this instance, is not… pic.twitter.com/LJECs5jPHR
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 3, 2026