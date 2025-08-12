स्पेन समेत इन 8 यूरोपीय मुल्कों ने इजरायल के खिलाफ जारी किया बयान, गाजा के लिए जताई चिंता

War on Gaza: आम तौर पर यूरोपीय मुल्क इजरायल की नीतियों के साथ रहते हैं, लेकिन गाजा में इजरायली क्रूरता से पूरी दुनिया थक गई है. आए दिन दुनिया के देश गाजा पर इजरायली नीति का विरोध कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की आलोचना कर रहे हैं. इस बीच नेतन्याहू की गाजा पर कब्जे की योजना को वहां की सुरक्षा कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इजरायल के खिलाफ आलोचनाओं का सिलसिला बढ़ते जा रहा है.

गाजा पर कब्जा करने की योजना के खिलाफ बीते रविवार को स्पेन समेत 8 अन्य यूरोपीय देशों ने निंदा की है. इन मुल्कों ने चेतावनी दी है कि गाजा पर कब्जे की योजना से वहां और बड़ी तादाद में आम मासूम मारे जाएंगे और लगभग 10 लाख गाजावासी बेघर हो जाएंगे. गाजा पर कब्जा करने की योजना के खिलाफ न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजरायल का विरोध हो रहा है बल्कि, इजरायल के नागरिक भी इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं.

न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक स्पेन समेत अन्य 8 यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी कर कहा कि गाजा पर कब्जा करने की योजना वहां मानवीय संकट को और गहरा करेगी. बयान में कहा गया है कि इजरायल का यह फैसला हमास की कैद में इजरायली बंधकों की जान पर खतरे को और बढ़ाएगा.

इन 8 मुल्कों के विदेश मंत्रियों ने व्यक्त की ये चिंताएं

स्पेन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा कि इजरायल के जरिए गाजा में फौजी ऑपरेशन को बढ़ाना, द्वीराष्ट्रीय हल की राह में एक बड़ी रुकावट बनेगी. इस बयान पर स्पेन के अलावा पुर्तगाल, आइसलैंड, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग, माल्टा और स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने दस्तख्त किया है.

गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में गाजा के समर्थन में हाजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और गाजा में सीजफायर की मांग कर रहे हैं. साथ ही 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल ने जिस तरह गाजा में अमानवीय हमले किए हैं, इससे दुनिया के सामने इजरायल का असली क्रूर चेहरा सामने आ गया है.