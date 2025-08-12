Spain: मुसलमानों के त्यौहार मनाने से नफरत, केंद्र सरकार ने परिषद के किया सीधा
Spain: मुसलमानों के त्यौहार मनाने से नफरत, केंद्र सरकार ने परिषद के किया सीधा

Spain: स्पेन में एक इलाके जुमीला के परिषद ने मुसलमानों के सेलिब्रेशन के खिलाफ आदेश पारित किया. अब इस मामले में केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और पार्षद को सीधा किया है. पढ़ें पूरी खबर

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 12, 2025, 09:12 AM IST

Spain: स्पेन में एक इलाके जुमीला में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया. यहां परिषद ने फैसला लिया कि मुसलमान पब्लिक प्लेसेस पर अपनी त्यौहार नहीं बना सकता है. अब इसके खिलाफ स्पेन की सरकार एक्शन में आई है और वामपंथी सरकार ने जुमील नगर परिषद को आदेश दिया कि वह नगर के पब्लिक प्लेसेस में धार्मिक आयोजनों पर लगाए गए प्रतिबंध को तुरंत वापस ले.

मुसलमानों के खिलाफ फैसला

पिछले हफ्ते, जुमीला की नगर परिषद ने यह प्रतिबंध पारित किया था, जिसे दक्षिणपंथी पॉपुलर पार्टी का समर्थन मिला था. परिषद का दावा था कि यह कदम इलाके के पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए है. हालांकि, यह प्रस्ताव दक्षिणपंथी अतिवादी पार्टी वॉक्स (Vox) की मांग पर लाया गया था, जिसने नगर के मेयर का बजट समर्थन देने के बदले इस प्रतिबंध को लागू करने की शर्त रखी थी.

केंद्रीय सरकार ने की निंदा

स्पेन की केंद्रीय सरकार ने इस फैसले की तुरंत निंदा की. प्रवासन और समावेशन मंत्री एल्मा सैंज़ ने इसे नस्लवादी प्रस्ताव बताया. वहीं, इलाकाई नीति मंत्री एंजेल विक्टर टोरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर ऐलान किया कि जुमील परिषद को यह प्रतिबंध हटाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि यह देश के संविधान का उल्लंघन करता है.

वाइन के उत्पाद के लिए फेमस

करीब 27,000 की आबादी वाला Jumilla अंगूर की खेती और वाइन उत्पादन के लिए फेमस है, जहां बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें से कई खेतों में काम करते हैं. सालों से, यह समुदाय रमज़ान के बाद मनाए जाने वाले ईद-उल-फितर जैसे आयोजनों के लिए खेल परिसरों का इस्तेमाल करता रहा है.

