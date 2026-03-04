ईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, गुस्साए ट्रंप की स्पेन को धमकी

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldईरान युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका, गुस्साए ट्रंप की स्पेन को धमकी

Spain On America Iran War: स्पेन के प्रधानमंत्री ने ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका और इजरायल का साथ देने से मना कर दिया है और ईरान पर हमले के लिए अपने बेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है. स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस युद्ध को लेकर कई चिंताई जाहिर की हैं. साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट के कई देश समेत अफगानिस्तान में अमेरिका के सैन्य दखल और उससे उत्पन्न हुई समस्याओं की याद दिलाई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 04, 2026, 05:35 PM IST

Spain On America Iran War: आज पांचवें दिन भी ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस बीच ब्रिटेन और स्पेन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे और अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे. बड़ी बात यह है कि स्पेन और ब्रिटेन दोनों नाटों गठबंधन वाले देश हैं, इसके बावजूद इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से साफ मना कर दिया है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज बुधवार (4 मार्च) को एक बार फिर ईरान में अमेरिका और इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई आलोचना की है.

इससे पहले स्पेन द्वारा इस युद्ध में अमेरिका का साथ न देने का ऐलान किया गया, जिसके बाद मंगलवार (3 मार्च) को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेन के साथ ट्रेड खत्म करने की धमकी दी थी. ट्रंप की इस धमकी के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बुधवार (4 मार्च) को चेतावनी दी कि इस युद्ध में लाखों लोगों की जान जाने का खतरा है. उन्होंने एक टेलीविजन संबोधन में कहा, "हम किसी ऐसी चीज में शामिल नहीं होने जा रहे हैं जो दुनिया के लिए बुरी हो और हमारे मूल्यों और हितों के भी खिलाफ हो, सिर्फ किसी के बदले की कार्रवाई के डर से."

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों को "गलत" और "खतरनाक" मिलिट्री दखल करार दिया. उन्होंने चिंता जताई कि ईरान पर हमले मिडिल ईस्ट में एक और महंगी मिलिट्री मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, जैसा कि इराक और अफगानिस्तान में पिछले अमेरिकी दखल के साथ हुआ था. उन्होंने ने कहा, "शॉर्ट में, स्पेन सरकार की बात चार शब्दों में कही जा सकती है." "युद्ध के लिए नहीं."

गौरतलब है कि स्पेन के अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने से मना करने के बाद, ट्रंप ने मंगलवार (3 मार्च) को कहा, "अगर हम चाहें तो उनके बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं," दक्षिणी स्पेन में रोटा और मोरोन इंस्टॉलेशन का जिक्र करते हुए, जिन्हें अमेरिका और स्पेन शेयर करते हैं, लेकिन जो अभी भी स्पेनिश कमांड के तहत हैं. ट्रंप ने कहा, "हम बस उड़कर आ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं." "कोई हमें यह नहीं कहेगा कि इसका इस्तेमाल न करें, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है."

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

