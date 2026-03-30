मिलिट्री बेस के बाद एयरस्पेस बंद, ईरान युद्ध में अमेरिका को स्पेन का दोहरा झटका

Spain On Iran War: अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच बीते एक महीने से युद्ध जारी है. इस बीच अमेरिका ने यूरोप के कई देशों से इस युद्ध में साथ देने की अपील की, लेकिन खुले तौर पर कोई भी देश इस युद्ध में अमेरिका को सैन्य सहयोग देने के लिए सहमत नहीं हुआ. इस दौरान यूरोप का एक देश स्पेन ईरान पर अमेरिकी हमले के खिलाफ रहा और इस युद्ध में अमेरिका को अपने सैन्य बेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया. इसी कड़ी में स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने सोमवार (30 मार्च) को कहा कि उसने ईरान पर हमलों में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.

स्पेन ने पहले संयुक्त रूप से चलाए जा रहे मिलिट्री बेस के इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमला करने से मना किया था. अब उससे भी एक कदम आगे जाकर ईरान पर हमले में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपना एयरस्पेस (वायु सीमा) बंद करने का ऐलान कर दिया है. स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने कहा "हम ईरान में युद्ध से जुड़े कामों के लिए मिलिट्री बेस या एयरस्पेस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते हैं." स्पेन की सरकार ने यह फैसला लिया कि वह अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगी. स्पेन की सरकार यह मानती है कि अमेरिका और इजरायल एकतरफा अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके ईरान पर हमले किए और युद्ध शुरू किया.

बता दें कि ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत से पहले और युद्ध शुरू होने के बाद खुले तौर पर यह चेतावनी दी कि ईरान पर हमले के लिए जिस देश से अमेरिकी जहाज आएंगे, वो ईरान के लिए वैध सैन्य टार्गेट होंगे और उनपर जवाबी हमला किया जाएगा. स्पेन गज़ा में इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ भी खुलकर बयान दे चुका है. हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल लेबनान को भी गज़ा बनाना चाहता है.