ग़ज़ा नरसंहार के खिलाफ फूटा दुनिया का गुस्सा; इजराइल को FIFA वर्ल्ड कप समेत हर खेल से बैन की मांग!
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2918787
Zee SalaamMuslim World

ग़ज़ा नरसंहार के खिलाफ फूटा दुनिया का गुस्सा; इजराइल को FIFA वर्ल्ड कप समेत हर खेल से बैन की मांग!

Israeli genocide in Gaza: ग़ज़ा में यहूदी सेना के जरिये बीते दो साल में 64 हजार से ज़्यादा बेगुनाहों की हत्या ने दुनिया को झकझोर दिया है. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत के खिलाफ खेल जगत से लेकर मानवाधिकार संगठनों तक ने इजराइल को खेलों से बैन करने की मांग शुरू कर दी है और FIFA समेत दूसरे खेल संगठनों पर 'डबल स्टैंडर्ड' रुख अपनाने के आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 12, 2025, 08:45 AM IST

Trending Photos

स्पेन की वुएल्टा साइक्लिंग रेस में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन (PC- )
स्पेन की वुएल्टा साइक्लिंग रेस में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन (PC- )

Sports Ban on Israel: ग़ज़ा में महज दो सालों में इजराइल सेना अब 64 हजार से ज्यादा बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों का कत्ल कर चुकी है, मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, औरतें और बुजुर्ग हैं. वहीं, कई महीनों की नाकाबंदी की वजह से ग़ज़ा में खाने पीने की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से यहां पर भूख और कुपोषण से लगभग 400 लोगों की मौत हो गया. आलम यह है कि ग़ज़ा में लगभग 80 फीसदी बुनियादी सुविधाएं नेस्तानाबूद हो चुकी हैं.

ग़ज़ा में इजराइली नरसंहार के बीच अब दुनिया भर से आवाज उठ रही है, इसके तहत इज़रायल को हर खेल प्रतियोगिता से बैन करने की भी मांग की जा रही है. दुनियाभर अमन पसंद लोगों और मानवाधिकार संगठनों ने मांग की है कि रूस पर जंग की वजह से प्रतिबंध लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थाएं इजराइल पर चुप क्यों हैं? इजराइली क्रूरता के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है. आलम यह है कि अब खुद इजराइली ही नेतन्याहू सरकार और यहूदी फौज की कार्रवाईयों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं.

रुस पर प्रतिबंध तो इजराइल पर क्यों नहीं?

इस क्रूरता और फिलिस्तीनियों के नरसंहार की वजह से दुनिया भर में इजराइल को खेल प्रतियोगिताओं से बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इजरायल, जो फिलिस्तीन में लगातार नरसंहार और युद्ध अपराध कर रहा है, अब 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप के क्वालिफाइंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहा है. इसके खिलाफ कई देशों और संगठनों की तरफ से आवाज उठ रही है कि फीफा इजराइल को प्रतिबंधित करे.

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ हफ्ते पहले इटली के फुटबॉल कोच एसोसिएशन ने इटली फुटबॉल फेडरेशन को चिट्ठी लिखकर फीफा से इजराइल को सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से निलंबित करने की अपील की थी. इसमें आगामी विश्व कप भी शामिल है.

हाल ही में मोरक्को के पूर्व न्याय मंत्री मुस्तफा रामिद ने भी इजराइल को बैन करने की मांग का समर्थन किया. उन्होंने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद फीफा के जरिये तत्काल निलंबित किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि वह लगातार ग़ज़ा में नरसंहार और युद्ध अपराध कर रहा है.

इजराइल के खिलाफ स्पेन में भी उठी आवाज

अल-जजीरा में छपी खबर के मुताबिक, स्पेन की खेल मंत्री पिलार अलेग्रिया ने कहा है कि इजराइल की टीमों को भी उसी तरह खेलों से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए जैसे 2022 में रूस की टीमों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. उन्होंने इसे 'डबल स्टैंडर्ड' बताया और सवाल उठाया कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही.

दरअसल, स्पेन में वुएल्टा ए एस्पाना साइकिलिंग प्रतियोगिता में इजराइल की टीम इजइराइल–प्रिमियर टेक के शामिल होने पर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. स्पेन की सरकार ने गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को 'नरसंहार' बताया है, ऐसे में खेल मंत्री का बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है. 

BDS भी लगातार कर रही है आंदोल

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बॉयकॉट डिवेस्टमेंट सैंक्शन (BDS) आंदोलन के समर्थक लगातार इजराइल को फीफा से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है. फीफा के मुताबिक, खिलाड़ियों को उनके नियंत्रण से बाहर की घटनाओं की वजह से सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन रूस पर प्रतिबंध और इजराइल पर चुप्पी को लेकर यह नीति दोहरी और पक्षपाती मानी जा रही है. इसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जरिये खेल संस्थाओं पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

FIFA के दोहरे मापदंड पर उठ रहे सवाल

हालांकि, दुनिया भर में उठ रही मांग के बीच इजराइल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसका इतिहास भी विवादास्पद है. इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन 1954 से 1974 तक एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन (AFC) का हिस्सा था, लेकिन अरब लीग के जरिये इजराइल का बहिष्कार किए जाने की वजह से कई मुस्लिम और अरब देश उसके खिलाफ खड़े हो गए. 

नतीजा यह हुआ कि 1958 विश्व कप क्वालिफाइंग में इजराइल को बिना खेले ही एशिया और अफ्रीका क्वालिफिकेशन जीत लिया. बाद में कुवैत के जरिये पेश एक प्रस्ताव को पास करके इजराइल को AFC से बाहर कर दिया गया. इसके बाद इजराइल को यूरोपियन फुटबॉल संघ (UEFA) में अस्थायी सदस्य के रूप में 1992 में और फिर पूर्ण सदस्य के तौर पर 1994 में शामिल कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: बीजेपी नेता की मुसलमानों को खुलेआम धमकी; कहा- 'चुनौती दोगे तो सिर काट देंगे'

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

israel newsgaza genocideFIFA World Cupmuslim news

Trending news

israel news
ग़ज़ा नरसंहार के खिलाफ फूटा दुनिया का गुस्सा; इज़राइल को हर खेल से बैन की मांग!
Karnataka News
बीजेपी नेता की मुसलमानों को खुलेआम धमकी; कहा- 'चुनौती दोगे तो सिर काट देंगे'
Palestine news
नेतन्याहू के नापाक इरादे जाहिर; हमास नहीं, फिलिस्तीन को मिटाना है टार्गेट!
Delhi Riots 2020 Case
‘FIR एक भद्दा मजाक…’, जमानत न मिलने पर उमर खालिद के वकील का बड़ा बयान
Israel Gaza Offensive
'लोग नहीं छोड़ेंगे शहर...', इजरायल के खाली करने के आदेश के बाद UN का ऐलान
Pakistan News
महरंग बलूच को किस जुर्म की दी जा रही है सजा? 15 दिन का रिमांड बढ़ा
Bareilly News
UP: इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर नफरत फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने अकबर को किया गिरफ्तार
Muhammad Ali Jinnah
Jinnah: अगर पता होता कि जिन्ना सालभर में ही मर जाएंगे तो टाल देते भारत की आज़ादी
nuh news
शीला का पति से छूटा पीछा तो आज़म पड़ गया गले; बोली, मदद के बहाने मुझे मुसलमान बना दिया
Qatar emergency Arab Islamic summit
कतर के इस ऐलान के बाद टेंशन में नेतन्याहू, अरब देश बना सकते हैं खतरनाक प्लान
;